Claret Askartza (Vizcaya)

El centro apuesta por el plurilingüismo, impartiendo clases de inglés desde el primer año junto al castellano y euskera, y participa activamente en proyectos Erasmus+ para fomentar la inmersión lingüística e intercultural.

Utilizan metodologías innovadoras como la Reggio Emilia en Infantil y proyectos STEAM en Secundaria, donde los alumnos diseñan soluciones reales como coberturas para joysticks de sillas de ruedas.

El Colegio Claret Askartza es un centro cuyo proyecto educativo está fundamentado en la educación por competencias desde la base que ha podido ser contrastada con evidencia, así como sobre los últimos avances de la Neurociencia. Creen firmemente en dotar a los alumnos de una educación personalizada de calidad, donde cada alumno es diferente, tiene sus propias destrezas y habilidades y en el que tratan de optimizar el potencial de cada alumno, respetando todos los ritmos de aprendizaje, e integrando de forma inclusiva cada necesidad de aprendizaje.

Como colegio que trabaja desde la evidencia científica de que existen diferentes dimensiones de la Inteligencia, ofrecen oportunidades a todos los alumnos conectando sus intereses, desde su propia realidad, con los contenidos curriculares. De esta forma, proveen a los alumnos de una excelente formación académica y en valores, pero fundamentalmente de herramientas y competencias para que puedan desenvolverse en lo que les acontezca en un futuro, siendo el estudiante protagonista de su propio aprendizaje.

Una de nuestras apuestas metodológicas de centro para la etapa de Educación Infantil (0-6 años), es junto con el refuerzo de la práctica psicomotriz según Aucouturier, la metodología Reggio Emilia. Trabajan con el método de Loris Malaguzzi que parte de la necesidad de centrar el aprendizaje en la experimentación, en el centro de interés y en el contexto real del niño.

Este curso 2025-26 cuentan, también, con un maravilloso Proyecto Steam que, fundamentado en la metodología de Aprendizaje y Servicio, pretende que el alumnado de 3º y 4º de la ESO pueda diseñar y prototipar la cobertura para el joystick de las sillas de ruedas de las personas con movilidad reducida, de modo que, cuando llueva, puedan manejarlas sin dificultad.

En el ámbito lingüístico, además del castellano y el euskera, implantan el inglés, desde el ámbito comunicativo, desde las aulas de 1 año de forma diaria. De esta manera, pretendemos asumir de manera natural pronunciación, entonación y oído en inglés, antes de comenzar con la lectoescritura. Esto ayudará a dominar también el idioma en el plano comunicativo, no sólo a nivel gramatical y escrito, sino esencialmente a comunicar de forma verbal, es decir, a tener una expresión oral excelente.

Asimismo, en el ámbito de inmersión lingüística, continúan con los proyectos de Erasmus+. Además, tienen en marcha otros 3 proyectos de Erasmus+ y este curso se presentan de nuevo a la obtención de la Acreditación ERASMUS+, lo cual dotará al centro de la posibilidad de realizar proyectos más intensivos y a largo plazo con los beneficios de inmersión lingüística e interculturalidad que esto entraña.

Tipo: Concertado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 2.200

Profesores: 174