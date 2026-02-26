Colegio Mas Camarena (Valencia).

Aplica el programa KiVa para prevenir el acoso escolar, promoviendo valores como el respeto y la convivencia en todas las etapas educativas.

Ha sido reconocido como Apple Distinguished School por su uso avanzado de herramientas digitales para potenciar la creatividad y el pensamiento crítico.

Es el único centro de España con los cuatro programas del Bachillerato Internacional (IB Continuum) en activo.

El Colegio Mas Camarena en Valencia ofrece un proyecto educativo internacional, innovador y multilingüe desde Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos.

El Colegio Mas Camarena ofrece un proyecto educativo internacional, innovador y multilingüe que abarca todas las etapas educativas, desde los 4 meses de Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. Es el único centro de España que cuenta con los cuatro programas del Bachillerato Internacional en activo, lo que lo convierte en un colegio IB Continuum.

Son pioneros en la puesta en marcha de métodos vanguardistas y programas propios para ofrecer la mejor formación a sus alumnos. Desde Infantil se pone énfasis en el aprendizaje activo y en las experiencias prácticas. Por ello, trabajan con aprendizajes tempranos que incluyen proyectos propios y el prestigioso Programa de la Escuela Primaria de la Organización del Bachillerato Internacional, orientado a despertar la curiosidad mediante la indagación.

Desde 2022, el colegio es Apple Distinguished School, reconocimiento que destaca su uso avanzado de herramientas digitales para fomentar la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico del alumnado.

Además, el centro pone especial atención en la convivencia y el bienestar emocional de sus estudiantes. Para ello, ha implantado el programa KiVa, un prestigioso método finlandés para la prevención del acoso escolar, siendo uno de los pocos centros en España y en la Comunitat Valenciana que lo aplica en todas las etapas educativas. Este programa refuerza los valores fundamentales del colegio —respeto, tolerancia y convivencia— implicando a toda la comunidad educativa y generando un entorno seguro y positivo para el aprendizaje.

El objetivo de Mas Camarena es proporcionar una formación integral que desarrolle tanto el crecimiento académico como personal del alumnado, preparándolo para afrontar los retos de un mundo globalizado.

Tipo: Privado, mixto y laico

Formación: Educación Infantil 1º y 2º ciclo, Primaria, Secundaria y Bachillerato y Ciclos Formativos. Imparten todos los Programas del Bachillerato Internacional - IB Continuum.

Alumnos: 2.670

Profesores: 345