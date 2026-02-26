Colegio Gaztelueta (Vizcaya)

Con más de 70 años de trayectoria, Gaztelueta se ha consolidado como uno de los centros educativos de referencia del País Vasco por su capacidad para combinar excelencia académica, innovación pedagógica y proyección internacional. El centro acompaña a sus alumnos desde los 5 meses hasta los 18 años, integrando Infantil y Primaria en el Colegio Gaztelueta (concertado) y ESO y Bachillerato en Global School, con un enfoque global, plurilingüe y de fuerte base humanista. Su propuesta educativa potencia tanto las competencias STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) como el desarrollo personal y ético, inspirándose en los principios del humanismo cristiano y en una formación integral de la persona.

Uno de los grandes pilares del colegio es la innovación educativa. Durante cuatro años consecutivos ha sido reconocido con el sello STEAM Euskadi, otorgado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, gracias a proyectos pioneros como el de Forensic Science en Bachillerato y el de Greenpower en Secundaria, donde los alumnos diseñan y construyen coches eléctricos impulsados por energías renovables. En el marco de este proyecto internacional, los estudiantes han competido en circuitos tan emblemáticos como Goodwood y Silverstone (UK). Desde Infantil, el pensamiento computacional se trabaja mediante robótica y programación, mientras que en etapas superiores destacan los logros en competiciones como First Lego League Euskadi, Olimpiadas científicas y proyectos de emprendimiento, avalados por instituciones como la UPV/EHU, Innobasque o Fundación Repsol.

La dimensión internacional y humanística completa su propuesta. Gaztelueta avanza en la implantación del Bachillerato Internacional (IB) desde Infantil hasta Secundaria, es centro examinador oficial para las titulaciones de Cambridge y participa activamente en programas Erasmus+ e, ampliando la oferta de intercambios internacionales y ofreciendo la adquisición de una perspectiva global y multicultural. A ello se suman experiencias culturales como viajes académicos internacionales, programas de educación cívica y jurídica, habiendo sido reconocidos por el Programa RSA del prestigioso Bufete RocaJunyent, y con una sólida formación en comunicación y oratoria -con podcast propio y asignatura específica de hablar en público- así como una estrecha colaboración con las familias a través de tutorías personalizadas, una consolidada escuela de familias y acompañamiento a lo largo de toda la trayectoria escolar. Todo ello en un entorno con amplias instalaciones deportivas con más de 17.000 m2, una cuidada oferta artística y una comunidad educativa comprometida con la excelencia, la sostenibilidad y el bienestar.

Tipo: Semi concertado (Gaztelueta ostenta la titularidad del centro concertado Colegio Gaztelueta para las etapas de infantil y primaria por un lado y del centro Global School para las etapas de ESO y Bachillerato). Global. Plurilingüe. Implantando el Bachillerato Internacional (IB) en infantil desde los 3 años, primaria y secundaria.

Formación: Educación Infantil (desde los 5 meses), Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnado: 1.264

Profesores: 110