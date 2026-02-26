King’s College Chamartín (Madrid)

El colegio es privado, internacional, laico, mixto y bilingüe, con 169 alumnos y 30 profesores, siguiendo el currículo británico desde los 4 meses hasta los 7 años.

King’s College School Chamartín es el punto de partida del itinerario educativo británico de King’s College Schools en Madrid, ofreciendo una educación internacional desde los primeros años en un entorno cercano, seguro y altamente especializado en Early Years y Key Stage 1. Como parte de King’s Group e Inspired Education, el colegio forma parte de un proyecto pedagógico coherente que permite a los alumnos continuar su formación en King’s College School La Moraleja o Soto de Viñuelas, garantizando continuidad académica dentro del English National Curriculum y un modelo de excelencia consolidado.

Durante el curso 2024–2025, el centro ha reforzado su propuesta educativa con la apertura de una nueva clase de Year 2 y la creación de un nuevo staff room diseñado para fomentar la colaboración docente, la planificación pedagógica y el acompañamiento individualizado del alumnado. En el verano de 2025, el campus incorpora además el innovador Light Atelier, un espacio creativo dedicado a la exploración de la luz y la sombra que potencia el aprendizaje a través del juego, la experimentación y la curiosidad, pilares esenciales del currículo británico en estas edades. Este entorno cuidadosamente diseñado favorece el desarrollo sensorial, la creatividad y el pensamiento crítico desde los primeros años.

Los resultados académicos confirman la solidez del modelo educativo. En los End of Year Results 2024 de Year 2, el alumnado superó ampliamente las medias nacionales del Reino Unido: un 94 % alcanzó o superó los estándares esperados en English Reading (frente al 74 % nacional), un 88 % en English Writing (frente al 72 %) y un 100 % en Mathematics (frente al 73 %). Estas cifras reflejan el impacto de una metodología lúdica, personalizada y basada en altos estándares académicos, que permite consolidar competencias clave en lectoescritura y matemáticas desde edades tempranas.

Tipo: Privado, internacional, laico, mixto y bilingüe.

Formación: Curriculum británico. Educación Infantil (desde los 4 meses hasta los 2 años íntegramente en inglés). Educación Primaria hasta los 7 años.

Alumnos: 169

Profesores: 30