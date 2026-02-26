El colegio destaca por un 100% de aprobados, alto acceso a universidades de prestigio y excelentes resultados en certificaciones de inglés y francés.

Está acreditado por la WASC, pertenece a ISP y posee la Bandera Verde de Ecoescuelas por su compromiso con la sostenibilidad.

El Altillo International School es el único colegio trilingüe de la provincia de Cádiz y cuenta con más de 25 años de experiencia.

El Altillo International School, ubicado en Jerez de la Frontera, se ha consolidado como uno de los referentes de la educación internacional en Andalucía gracias a un proyecto educativo sólido, coherente y avalado por más de 25 años de trayectoria. Único Colegio trilingüe de la provincia de Cádiz, ofrece todas las etapas educativas desde Infantil (1 año) hasta Bachillerato, con una propuesta orientada a la formación integral de alumnos preparados para un entorno académico y profesional global.

El modelo educativo del Centro se basa en metodologías activas y en el aprendizaje, donde el alumno es protagonista de su proceso formativo. El Altillo integra programas internacionales de reconocido prestigio como el International Early Years Curriculum (IEYC), el International Primary Curriculum (IPC), el Middle Years Programme y el Programa Diploma del Bachillerato Internacional (IB), junto con el currículo nacional en Secundaria y Bachillerato.

Estas enseñanzas se ven reforzadas por la acreditación de la Western Association of Schools and Colleges (WASC) y por su pertenencia a International Schools Partnership (ISP), red internacional que impulsa la mejora continua y el intercambio de buenas prácticas. Asimismo, el Colegio cuenta con la Bandera Verde de Ecoescuelas, acreditación oficial que avala su compromiso con la sostenibilidad y la educación medioambiental, integrando estos valores de forma transversal en la formación de los alumnos.

Los resultados académicos reflejan la solidez del proyecto educativo, con un 100% de aprobados y un elevado porcentaje de alumnos que accede cada año a universidades de prestigio en España y en otros países. La formación lingüística en inglés, francés y español se traduce en excelentes resultados en certificaciones oficiales externas como Cambridge, Trinity y DELF, reforzando la competencia comunicativa y el perfil internacional del alumnado.

Además, el Colegio promueve activamente el voluntariado y la acción social, fomentando la responsabilidad y el compromiso con la comunidad, así como programas de intercambios con países como Canadá o Francia, que amplían la experiencia educativa y fortalecen la dimensión intercultural del alumnado.

Tipo: Privado, mixto, laico, internacional

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 970

Profesores: 85