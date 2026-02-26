Imparte el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional, fomentando el aprendizaje independiente y la responsabilidad del alumno.

El Colegio CEU San Pablo Murcia es un centro educativo privado y confesional católico con más de 50 años de trayectoria en la formación integral de alumnos. Ubicado en Molina de Segura (Murcia), ofrece un proyecto educativo sólido que abarca desde las primeras etapas de Educación Infantil hasta Bachillerato, combinando excelencia académica, innovación pedagógica y formación en valores.

El modelo educativo del colegio se sustenta en una educación integral, innovadora y con identidad propia, inspirada en los principios del humanismo cristiano y orientada a formar personas capaces de pensar, comunicar y servir a los demás con compromiso ético.

El aprendizaje de idiomas y la visión internacional constituyen un eje transversal del proyecto educativo. El colegio implementa un riguroso itinerario de idiomas desde edades tempranas, incorporando idiomas, tanto en el currículo como en actividades extracurriculares y culturales.

Además, el centro cuenta con programas intensivos de inmersión lingüística y prepara a los alumnos para la obtención de certificaciones oficiales de idiomas, siendo Centro Examinador Cambridge English School con preparación para distintos niveles del Marco Común Europeo.

Además, el centro imparte el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del reconocido Bachillerato Internacional. El PEP insiste en el desarrollo de habilidades de aprendizaje independiente, lo que alienta a todos los alumnos a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Tipo: Centro concertado (Infantil, Primaria, ESO y un aula de Bachillerato) y privado (un aula de Bachillerato), mixto y confesional católico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria (ESO) y Bachillerato nacional e internacional

Alumnos: 766

Profesores: 64