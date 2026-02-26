La Salle Maravillas (Madrid)

Cuenta con un claustro estable y cualificado, así como un Departamento de Orientación de referencia, y mantiene una alta fidelización entre familias y antiguos alumnos.

El centro destaca por sus resultados académicos: 99,8% de aprobados en la EvAU ordinaria y una nota media de 8,27 en Bachillerato.

El Colegio La Salle Maravillas de Madrid cuenta con más de 130 años de historia y combina tradición pedagógica con un modelo educativo innovador y personalizado.

El Colegio La Salle Maravillas es un centro educativo con más de 130 años de historia que ha sabido evolucionar para dar respuesta a los retos del siglo XXI, combinando una sólida tradición pedagógica con un modelo educativo actualizado, innovador y altamente personalizado. Fiel al espíritu lasaliano, su estilo educativo integra metodologías activas como el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos, junto con programas propios de alto impacto (Lectura Eficaz, CREA, Everest y Da Vinci), sin renunciar al rigor académico, al acompañamiento cercano y a los valores que definen al centro.

Los resultados académicos avalan este modelo: 99,8 % de aprobados en la EvAU ordinaria, una nota media de 8,27 en Bachillerato y presencia constante entre las 100 mejores calificaciones de la UAM.

El claustro, estable y altamente cualificado —con el 100 % del profesorado con contrato indefinido—, constituye uno de los principales pilares del colegio. Se trata de un equipo con amplia experiencia, en permanente formación y profundamente comprometido con la educación integral del alumnado. A este equipo se suma un Departamento de Orientación de referencia, integrado por siete especialistas, que garantiza una atención a la diversidad amplia y personalizada.

La confianza de las familias se refleja en una elevada fidelización, con más del 90 % del alumnado completando su etapa en el centro, así como en un fuerte vínculo intergeneracional: el 18 % del alumnado son hijos de antiguos alumnos.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en todas sus modalidades.

Alumnos: 1.838

Profesores: 135