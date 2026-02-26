El colegio cuenta con 874 alumnos, 56 profesores y pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con más de 90 años de experiencia educativa.

El acompañamiento personal y el bienestar emocional de los alumnos se refuerzan con programas como Mentoring y MENTIS, que desarrollan la gestión emocional y la orientación vocacional.

El centro implementa el proyecto STEAM y un enfoque bilingüe en castellano e inglés, además de ofrecer francés como segunda lengua y programas de inmersión en el extranjero.

El Colegio CEU Virgen Niña de Vitoria-Gasteiz destaca por su modelo educativo que combina exigencia académica, innovación y formación integral desde Infantil hasta Bachillerato.

En Vitoria-Gasteiz, el Colegio CEU Virgen Niña se ha consolidado como un referente educativo gracias a un modelo que combina exigencia académica, innovación y formación integral. Fundado en 1972, el centro mantiene su objetivo de formar personas capaces, responsables y preparadas para enfrentar los desafíos de la vida. Como parte de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con más de 90 años de trayectoria, el colegio comparte un proyecto educativo que trasciende el aula, combinando conocimientos, valores y acompañamiento personal del alumno desde Infantil hasta la universidad.

El colegio ofrece un recorrido educativo completo, fortaleciendo en cada etapa las bases académicas, emocionales y sociales, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la preparación para la universidad y la vida profesional. Su metodología sitúa al alumno en el centro del aprendizaje, con un enfoque que permite desarrollar competencias clave como creatividad, comunicación, trabajo en equipo y pensamiento crítico.

La innovación también se refleja en el proyecto STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas a través de talleres, experiencias prácticas y proyectos interdisciplinarios. Esta metodología despierta vocaciones, fomenta la creatividad y fortalece el pensamiento lógico desde edades tempranas.

El centro impulsa un proyecto bilingüe en castellano e inglés y ofrece francés como segunda lengua a partir de Secundaria. Esta formación se completa con programas de inmersión en el extranjero, que permiten a los alumnos desarrollarse en contextos reales, ampliar su visión cultural y adquirir una mentalidad abierta al mundo.

El colegio acompaña al alumno en su desarrollo personal y emocional mediante programas como Mentoring, que orienta a los estudiantes de 4.º de ESO y Bachillerato en la identificación de sus talentos e intereses, guiándolos en decisiones sobre su futuro académico y profesional.

El bienestar emocional se refuerza con MENTIS, que ofrece herramientas para la gestión de emociones, la resiliencia y el equilibrio personal. A ello se suma JUNTOS, centrado en promover una convivencia adecuada mediante un enfoque integral que atiende tanto las realidades presenciales como las virtuales que surgen en el aula.

Tipo: Concertado. Desde Infantil a Bachillerato. Mixto. Confesional católico.

Formación: Educación Infantil (desde 1 año), Primaria, Secundaria y Bachillerato

Alumnos: 874

Profesores: 56