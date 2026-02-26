Colegio San Patricio (Madrid)

Destaca por su excelencia académica, con resultados superiores a la media nacional en pruebas como PISA, y altos porcentajes de aprobados en certificaciones internacionales de idiomas.

El centro cuenta con tres campus (Serrano, La Moraleja y El Soto de La Moraleja), más de 2.200 alumnos y más de 300 profesores, y pertenece al Inspired Education Group.

Colegio católico, con espíritu vanguardista y un sólido Ideario, San Patricio Madrid ofrece una educación multilingüe de 1 a 18 años que combina tradición, innovación y excelencia académica desde 1958. Con más de 2.200 alumnos y más de 300 profesores en sus tres campus —Serrano, La Moraleja y El Soto de La Moraleja— y como parte de Inspired Education Group, el colegio ha consolidado una trayectoria de acceso continuado a universidades nacionales e internacionales de prestigio. Su modelo educativo, centrado en la atención personalizada y el desarrollo integral, sitúa al alumno en el centro del aprendizaje, potenciando talento, pensamiento crítico y valores.

La excelencia académica se refleja en resultados medibles y en un sólido sistema de evaluaciones oficiales. El colegio es centro examinador oficial de Cambridge English, Alliance Française y Goethe-Institut, permitiendo a los alumnos obtener certificaciones internacionales en inglés, francés y alemán. Más del 50 % del alumnado de Primaria se presenta a exámenes oficiales de idiomas, con un 100 % de aprobados en inglés y un 97,7 % global.

En La Moraleja, los resultados en PISA for Schools superan ampliamente la media nacional (+67 en Matemáticas, +50 en Lectura y +29 en Ciencias), y el 98 % del alumnado alcanza el nivel B2 (First Certificate) en competencia oral. En El Soto, el 99,7 % del alumnado de ESO y Bachillerato promociona, el 46 % de 2º de Bachillerato reúne requisitos para premios extraordinarios, y el Programa de los Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional alcanza un 100 % de aprobados en el Proyecto Personal, superando la media mundial. A ello se suman la EVAU/PAU, el Bachillerato Internacional (IB Diploma Programme), el Diploma Dual Americano y reconocimientos en olimpiadas académicas nacionales e internacionales.

La innovación tecnológica refuerza este alto rendimiento. El colegio integra Inspired AI para personalizar el aprendizaje, desarrolla programas de Inteligencia Artificial con el proyecto internacional Day of AI (con materiales del MIT), implementa clases inmersivas con Realidad Virtual y utiliza plataformas digitales colaborativas bajo el Sistema LÁZARO, que garantiza la seguridad y el bienestar digital. Más de 40 actividades extraescolares, intercambios internacionales, acceso a summer camps globales de Inspired y una amplia oferta de campamentos complementan la formación académica.

Tipo: Privado, católico, mixto, bilingüe

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 2.200

Profesores: Más de 200