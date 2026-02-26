El colegio destaca por su sistema organizativo propio, el Plan Semanal, y el impulso de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje.

El Colegio Vizcaya es una cooperativa de familias declarada de interés social y utilidad pública, con 1.929 socios y 1.810 alumnos.

El Colegio Vizcaya es una Cooperativa de familias, declarada de Interés Social y de Utilidad Pública. En la actualidad cuenta con 1929 socios y socias, de los cuales 764 son socios no usuarios, es decir, aquellos que no pueden realizar el objeto social de la cooperativa porque sus hijos e hijas ya han acabado sus estudios. Este es el mejor indicador de fidelidad y satisfacción con el servicio que ofrece. Desde 2005 apoya en este proceso a las familias a través de una Escuela de familias online.

Desde el Lema "Educar en la responsabilidad para la convivencia en libertad" la finalidad que perseguimos es ayudar a nuestro alumnado, en colaboración con las familias, a estructurar su personalidad consiguiendo niveles progresivos de autonomía personal facilitándoles que descubran por sí mismos el sentido de su presente, los medios para su progreso social, cultural y humano, y puedan, así inventar y proyectar su propio futuro, con la esperanza de que lleguen a recrear el mundo en el que les ha tocado vivir.

Los métodos de enseñanza diferenciadores del Colegio Vizcaya son un sistema organizativo propio, denominado “Plan Semanal”, la Potenciación de las nuevas tecnologías, dándose una evolución y cambio de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a las TACs (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento); la importancia del desarrollo psicomotor y fomento del deporte, la elaboración de materiales propios, el plurilingüismo (idiomas impartidos: euskera, castellano, inglés, francés y alemán, y chino en extraescolares); y la importancia de las actividades culturales, solidarias, de aprendizaje-servicio, medioambientales y emprendimiento.

Tienen presentes los avances en el campo de la neurociencia; conocer el funcionamiento completo del cerebro, cómo aprende y qué procesos facilitan la construcción del conocimiento. Esto lo aplicamos al ámbito educativo mediante programas innovadores para una educación de calidad.

Las últimas innovaciones puestas en marcha en el centro son: el proyecto de reducción de residuos alimenticios a través del Vermicompostaje, el proyecto de patios inclusivos para Secundaria y Bachillerato y el proyecto Bienestar emocional.

Además, la cooperativa cuenta con la Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa que es Centro formador de Metodología Montessori, acreditado por la Asociación Montessori Internacional (AMI) y Asociación Montessori España (AME), llevándose a cabo, en las instalaciones del colegio, diferentes cursos de dicha metodología.

Tipo: Concertado y laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.810

Profesores: 116