Sotogrande International (Cádiz)

Fundado en 1978, Sotogrande International School (SIS) es un colegio internacional privado y laico con más de 45 años de trayectoria, que ofrece un currículo completo desde los 4 meses hasta los 18 años. Con más de 1.400 alumnos de más de 50 nacionalidades y 196 profesores, SIS combina excelencia académica, innovación y desarrollo integral en un entorno verdaderamente internacional. Imparte el IB Continuum y ofrece una sólida preparación preuniversitaria, con acceso continuado a universidades de prestigio en Reino Unido, Estados Unidos, Europa y otros destinos internacionales.

El modelo educativo, mayoritariamente en inglés, se basa en la personalización del aprendizaje y en el desarrollo de la mentalidad global, el pensamiento crítico y la autonomía. Los resultados del Programa del Diploma del IB consolidan la reputación académica del colegio y reflejan la exigencia de su propuesta formativa. A partir de los 16 años, los alumnos pueden diseñar itinerarios personalizados dentro de los programas preuniversitarios del IB, mientras que los A-Levels se ofrecen específicamente dentro del Programa de Deportes de Élite, permitiendo a estudiantes-atletas compatibilizar una formación académica rigurosa con el alto rendimiento en disciplinas como golf, polo, tenis o natación.

La residencia ‘Templeton House’ es uno de los grandes diferenciales del colegio. Con capacidad para más de 150 estudiantes de entre 11 y 18 años y una representación histórica de más de 45 nacionalidades, ofrece modalidades completa y semanal en un entorno seguro, inclusivo y multicultural que favorece tanto la excelencia académica como el crecimiento personal. Esta experiencia de boarding posiciona a SIS como uno de los referentes internacionales del sur de Europa.

La innovación tecnológica forma parte esencial de su propuesta educativa. Reconocido como Apple Distinguished School (2024-2027), el colegio integra un modelo 1:1 con iPad en Primaria y MacBook en Secundaria, apoyado por laboratorios STEM, estudios de arte y espacios colaborativos equipados con tecnología profesional. Esta infraestructura permite desarrollar competencias digitales avanzadas, investigación científica y creatividad, siempre dentro de un enfoque pedagógico equilibrado y centrado en el alumno.

En plena expansión, SIS está desarrollando una ambiciosa ampliación de su campus que incluye nueve nuevos laboratorios de ciencias ya operativos, una nueva cantina con capacidad para 450 alumnos y cocina profesional, un Performing Arts Centre con auditorio de 400 plazas y estudios especializados, así como la ampliación del edificio Ubuntu con 21 nuevas aulas cuya finalización está prevista para 2026. Con piscina semiolímpica climatizada de 25 metros, pista de atletismo, campos de fútbol y pabellón deportivo, el campus ofrece instalaciones de referencia internacional que consolidan a Sotogrande International School como uno de los proyectos educativos más completos, innovadores y competitivos de Europa.

Tipo: Privado y laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (BI).

Alumnos: 1.316

Profesores: 196