Liceo Castilla (Burgos)

El centro es bilingüe, realiza intercambios internacionales, está reconocido como STEAM Reference School y todos sus profesores cuentan con certificación Microsoft.

Destacan programas como iCrezco en infantil, iApprendo en todo el centro, el Programa Contigo de defensa de la infancia y voluntariado en bachillerato.

Su proyecto educativo se basa en la atención a la diversidad, aprendizaje cooperativo, enseñanza plurilingüe, uso de nuevas tecnologías y fomento del deporte.

El Liceo Castilla de Burgos cuenta con más de 130 años de experiencia y promueve proyectos educativos propios para un desarrollo integral de sus alumnos.

En el colegio Liceo Castilla, con una experiencia de más de 130 años en Burgos, desarrollan una serie de proyectos educativos de carácter propio, pensados para favorecer el desarrollo de los alumnos en un sentido amplio y en un contexto de sociedad cada vez más global, interdisciplinar y dinámica.

La educación en la dimensión profunda de la persona, la renovación constante de las prácticas metodológicas, la atención a la diversidad, la inclusión de métodos de aprendizaje plurilingües, la importancia del deporte como valor de vida o el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje, comunicación y gestión colegial, se han convertido en los pilares de su Proyecto Educativo.

En las aulas de infantil se trabaja por proyectos, con espacios inteligentes adaptados a sus necesidades y donde se desarrollan las inteligencias múltiples, el autoconocimiento y la metacognición, y se promueve el trabajo cooperativo siguiendo el proyecto propio: iCrezco.

En todo el colegio destacan como elementos fundamentales: el aprendizaje basado en proyectos; el aprendizaje cooperativo; la cultura de pensamiento; el desarrollo de la solidaridad con proyectos de aprendizaje servicio (APS) y compromiso por el cuidado de nuestro planeta desde la vertiente Eco2social y la evaluación auténtica, todo ello englobado el proyecto: iApprendo.

Cuentan con servicio de madrugadores, y comedor colegial con cocina propia. Tienen su propio proyecto de defensa de los derechos del niño y protección de la infancia (Programa Contigo) y reconocidos por Unicef como Centro Referente en Educación de los Derechos de la Infancia. Valoran y potencian el programa de voluntariado en bachillerato, con varios centros e instituciones con las que colaboran.

Apuestan por los idiomas, siendo centro examinador de Cambridge, ofertando sección bilingüe, el Diploma Dual americano y realizando intercambios con Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Francia.

Están reconocidos como “STEAM Reference School”. Todos sus educadores están certificados por Microsoft como MIE, MIE Trainer o MIE Expert. Participan en concursos de referencia como el ASTI Challenge.

Su objetivo sigue estando en educar más allá de las aulas, al servicio de las familias, y comprometidos con los alumnos en su desarrollo integral: creatividad, deporte, hábitos saludables, ecología, solidaridad, tecnología, ocio y tiempo libre educativo.

Tipo: Concertado.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.250

Profesores: 80