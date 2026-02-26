Brains Arturo Soria (Madrid)

Ofrece una amplia variedad de actividades curriculares y extraescolares, incluyendo teatro, música, robótica, club de debate, deportes y programas de apoyo educativo como Kumon y logopedia.

Brains International School Arturo Soria ofrece educación desde primaria hasta bachillerato, con inglés como idioma principal, excepto en Lengua castellana y Matemáticas. Forma parte del Programa del Bachillerato Internacional (IB) y desde PEP/PYP (Primaria) pasando por PAI/MIP (Secundaria) y por supuesto el PD/DP, Programa de Diploma.

Cuenta con instalaciones modernas, destacando el Edificio Passivhaus, enfocado en sostenibilidad y ahorro energético. Este edificio es capaz de renovar el aire automáticamente cuando los niveles de CO2 aumentan, acrecentando el confort, la capacidad de concentración de los alumnos y evitando la somnolencia. Además, cuenta también con espacios de aprendizaje versátiles, tanto interiores como exteriores.

Las aulas están equipadas con tecnología de vanguardia, y el colegio proporciona espacios de aprendizaje diversos, incluyendo un jardín natural gestionado por los alumnos. El aulario cuenta con patios divididos por edades, canchas de baloncesto y un rocódromo. Laboratorio, biblioteca y huerto ecológico están disponibles para todos los alumnos.

Las actividades curriculares incluyen: cross training, Club de lectura Dante, francés, alemán, teatro, música, coro, coding and robotics, y método KIVA (prevención del acoso escolar). Las actividades extraescolares abarcan Brains Warrior Kids, ajedrez, bádminton, judo, dibujo, pintura, baloncesto, escuela de música, funky, ballet, club de debate, cocina (minichef).

Además, el colegio ofrece el método Kumon, Centro de Estimulación Temprana y apoyos en logopedia como complemento a la función de los orientadores. Asimismo, está calificado como Apple Distinguished School.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 576

Profesores: 76