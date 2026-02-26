Colegio Internacional Eirís (A Coruña)

Ofrece talleres de enriquecimiento curricular en STEM, Diseño y Arte, y Lengua para alumnos de alto rendimiento, y dispone de programas desde Infantil hasta Bachillerato Internacional y Conservatorio de Música.

El colegio cuenta con un Departamento de Innovación Pedagógica y ha implantado el programa 'Everyone can code' de Apple, destacando en innovación educativa.

Su metodología fomenta el trabajo individual y en grupo, con un sistema de enseñanza personalizada apoyado por tecnologías multimedia y un modelo tutorial.

El Colegio Internacional Eirís integra el inglés en varias materias, comenzando en Educación Infantil con el 100% en inglés y continuando con educación bilingüe en los cursos siguientes.

La metodología de los Centros SEK, que fomenta el trabajo individual y en grupo, es diversa, abierta, flexible y participativa, y se apoya en el modelo tutorial y en la aplicación del sistema multimedias. Este sistema de enseñanza personalizada permite un insuperable apoyo al alumno; respaldo en el plano humano; ayuda en el plano material, en el que se armonizan desde las construcciones hasta los textos escolares, pasando por laboratorios, polideportivos, bibliotecas, talleres, comedores, aulas de cultura y residencias estudiantiles.

La educación es un proceso continuo, cotidiano y global. Es en definitiva el desarrollo de la persona y, por lo tanto, una línea permanente que no tiene saltos ni rupturas metodológicas.

Entre los recursos utilizados para el aprendizaje, el sistema de multimedias, conjunto de tecnologías educativas que procuran emplear todas las vías que facilitan al alumno la construcción de significados o conocimientos, rinde sus frutos en la medida que el profesor hace de guía con un uso planificado y eficaz de ellos.

Los medios van siendo más numerosos y especializados a medida que el alumno avanza en años de estudio. En un esfuerzo cooperativo, los profesores facilitan el aprendizaje con el fin de que el estudiante dé el mayor rendimiento, al integrarse a las actividades propias de laboratorios de ciencias, aulas virtuales, talleres, gimnasios, auditorios, salas de vídeo, experiencias con idiomas, escenarios, etc., logrando así un aprendizaje significativo.

El trabajo por proyectos conlleva una mayor interdisciplinariedad y hace más fácil la comprensión e interiorización de los contenidos. El trabajo individual del alumno se considera la base del aprendizaje. Ahora bien, el trabajo en equipo se plantea como fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los alumnos. El aprendizaje cooperativo y la agrupación flexible pueden ser elementos muy útiles en la educación de los alumnos y por ello se emplean con asiduidad.

Respecto a los proyectos de innovación educativa, cabe destacar que el colegio cuenta con un Departamento de Innovación Pedagógica que se encarga de desarrollar, aplicar y evaluar las nuevas metodologías que se adoptan en el Colegio. Un ejemplo de su actividad es la implantación pionera en el Colegio del programa 'Everyone can code' de Apple, que nos hizo aparecer entre unos pocos colegios destacados del mundo en la última Keynote de Apple presentada por Tim Cook.

Asimismo, cuentan con talleres de enriquecimiento curricular en las áreas de STEM (Ciencias, Tecnología y Matemáticas), Diseño y Arte y Lengua (Debate y Oratoria) para todos aquellos alumnos de alto rendimiento académico y que tengan interés por cualquiera de esos campos del conocimiento.

Tipo: Privado, laico, mixto y bilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Bachillerato Internacional con el Programa del Diploma. Conservatorio Oficial de Música grados Elemental y Profesional.

Alumnos: 615

Profesores: 65