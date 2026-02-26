ASV cuenta con 960 alumnos de 61 nacionalidades y destaca por sus excelentes resultados en el acceso a universidades nacionales e internacionales.

El colegio promueve la inmersión en inglés y la adquisición temprana de francés y alemán, con una metodología basada en la indagación y el aprendizaje colaborativo.

El American School of Valencia es un colegio internacional fundado en 1980, que ofrece enseñanza norteamericana a familias locales e internacionales en Valencia.

American School of Valencia es un colegio internacional fundado en 1980 para ofrecer la experiencia de la enseñanza norteamericana a familias locales e internacionales residentes en Valencia y su entorno. Su programa académico abarca todos los cursos de Nursery (2 años) a Grade 12 (18 años) y permite a los estudiantes graduarse con hasta tres títulos distintos: el High School Diploma estadounidense, el título de Bachillerato español y el Diploma de Bachillerato Internacional.

El ASV desarrolla un programa de inmersión en inglés con adquisición temprana de otras lenguas internacionales: francés y alemán. La enseñanza basada en estándares está orientada a potenciar la comprensión, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico, sentando las bases del aprendizaje para toda la vida (life-long learning). En las etapas de Early Childhood y Elementary, la metodología Inquiry-based Learning potencia las habilidades de indagación y anima al niño a crear sólidas conexiones entre los conceptos aprendidos en las diferentes materias.

Existen varios programas de actividades cocurriculares que animan a los estudiantes a explorar otros intereses como el deporte, la tecnología y el arte (programa ASV+) o a profundizar en su comprensión del mundo (intercambios internacionales y actividades Model United Nations).

El colegio es pionero en la implantación del Bachillerato Internacional, iniciado en el curso 2003-2004, y es el único centro de Valencia que ofrece este programa en inglés. Actualmente dos tercios de los estudiantes en 11 y 12 eligen este itinerario por su solidez y valoración en el acceso a universidades nacionales e internacionales de prestigio.

El colegio tiene este año 960 alumnos, de los cuales el 50% son internacionales con 61 nacionalidades distintas. Los graduados del ASV destacan anualmente en el acceso a las universidades con sobresalientes resultados tanto en las Pruebas de Competencia Específica (PCE) realizadas por la UNED como en los exámenes externos del Bachillerato Internacional.

Tipo: Privado, laico y mixto

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 960

Profesores: 140