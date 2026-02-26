American School of Valencia
El 50% de los alumnos del centro son internacionales con 61 nacionalidades distintas.
Las claves
nuevo
Generado con IA
El American School of Valencia es un colegio internacional fundado en 1980, que ofrece enseñanza norteamericana a familias locales e internacionales en Valencia.
Los estudiantes pueden obtener hasta tres títulos: High School Diploma estadounidense, Bachillerato español y Diploma de Bachillerato Internacional.
El colegio promueve la inmersión en inglés y la adquisición temprana de francés y alemán, con una metodología basada en la indagación y el aprendizaje colaborativo.
ASV cuenta con 960 alumnos de 61 nacionalidades y destaca por sus excelentes resultados en el acceso a universidades nacionales e internacionales.
American School of Valencia es un colegio internacional fundado en 1980 para ofrecer la experiencia de la enseñanza norteamericana a familias locales e internacionales residentes en Valencia y su entorno. Su programa académico abarca todos los cursos de Nursery (2 años) a Grade 12 (18 años) y permite a los estudiantes graduarse con hasta tres títulos distintos: el High School Diploma estadounidense, el título de Bachillerato español y el Diploma de Bachillerato Internacional.
El ASV desarrolla un programa de inmersión en inglés con adquisición temprana de otras lenguas internacionales: francés y alemán. La enseñanza basada en estándares está orientada a potenciar la comprensión, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico, sentando las bases del aprendizaje para toda la vida (life-long learning). En las etapas de Early Childhood y Elementary, la metodología Inquiry-based Learning potencia las habilidades de indagación y anima al niño a crear sólidas conexiones entre los conceptos aprendidos en las diferentes materias.
Existen varios programas de actividades cocurriculares que animan a los estudiantes a explorar otros intereses como el deporte, la tecnología y el arte (programa ASV+) o a profundizar en su comprensión del mundo (intercambios internacionales y actividades Model United Nations).
El colegio es pionero en la implantación del Bachillerato Internacional, iniciado en el curso 2003-2004, y es el único centro de Valencia que ofrece este programa en inglés. Actualmente dos tercios de los estudiantes en 11 y 12 eligen este itinerario por su solidez y valoración en el acceso a universidades nacionales e internacionales de prestigio.
El colegio tiene este año 960 alumnos, de los cuales el 50% son internacionales con 61 nacionalidades distintas. Los graduados del ASV destacan anualmente en el acceso a las universidades con sobresalientes resultados tanto en las Pruebas de Competencia Específica (PCE) realizadas por la UNED como en los exámenes externos del Bachillerato Internacional.
Tipo: Privado, laico y mixto
Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Alumnos: 960
Profesores: 140