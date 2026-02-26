El centro fomenta una sólida formación en idiomas y una visión internacional desde edades tempranas.

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio CEU San Pablo Sevilla es un centro privado, bilingüe y católico ubicado en Bormujos, que ofrece formación desde Infantil hasta Bachillerato. Su modelo educativo apuesta por la excelencia académica, el acompañamiento personalizado y la integración de familias, docentes y alumnos en una comunidad educativa. El colegio destaca por su enfoque internacional, con sólida formación en idiomas y la posibilidad de obtener el Bachillerato Internacional Dual (español y estadounidense). Cuenta con 1.314 alumnos y 117 profesores, y utiliza metodologías innovadoras como aprendizaje cooperativo, proyectos interdisciplinarios y desarrollo del pensamiento crítico.

El Colegio CEU San Pablo Sevilla es un centro privado, bilingüe y católico perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ubicado en el Campus CEU Andalucía en Bormujos y dedicado a ofrecer una formación integral desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Su proyecto educativo se fundamenta en la excelencia académica, el desarrollo de valores y una pedagogía innovadora que acompaña al alumnado en su crecimiento personal y académico.



El modelo educativo del colegio potencia una formación integral basada en el esfuerzo, la excelencia y el acompañamiento del talento individual de cada alumno. Se apuesta por una comunidad educativa unida que integra familias, docentes y alumnos en un proceso formativo compartido, promoviendo valores como el respeto, la responsabilidad y la confianza.

La metodología educativa incluye aprendizaje cooperativo, proyectos interdisciplinarios, pensamiento crítico y el uso de metodologías activas que estimulan la curiosidad, la autonomía y la creatividad del alumnado.