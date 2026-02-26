CEU San Pablo Sevilla
El centro fomenta una sólida formación en idiomas y una visión internacional desde edades tempranas.
El Colegio CEU San Pablo Sevilla es un centro privado, bilingüe y católico perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ubicado en el Campus CEU Andalucía en Bormujos y dedicado a ofrecer una formación integral desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Su proyecto educativo se fundamenta en la excelencia académica, el desarrollo de valores y una pedagogía innovadora que acompaña al alumnado en su crecimiento personal y académico.
El modelo educativo del colegio potencia una formación integral basada en el esfuerzo, la excelencia y el acompañamiento del talento individual de cada alumno. Se apuesta por una comunidad educativa unida que integra familias, docentes y alumnos en un proceso formativo compartido, promoviendo valores como el respeto, la responsabilidad y la confianza.
La metodología educativa incluye aprendizaje cooperativo, proyectos interdisciplinarios, pensamiento crítico y el uso de metodologías activas que estimulan la curiosidad, la autonomía y la creatividad del alumnado.
El centro fomenta una sólida formación en idiomas y una visión internacional desde edades tempranas, integrando el aprendizaje lingüístico en todas las etapas y preparando a los alumnos para sistemas educativos de alta calidad.
Uno de los pilares de su oferta internacional es el Bachillerato Internacional Dual, que permite a los estudiantes obtener dos títulos simultáneamente: el bachillerato español y el estadounidense, cursando estudios en el propio centro y en una institución americana de forma virtual.
Además, el colegio ofrece programas de inmersión lingüística y preparación en otros entornos educativos para reforzar las competencias comunicativas y sociales del alumnado.
Tipo: Centro privado, mixto y confesional católico.
Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria (ESO) y Bachillerato.
Alumnos: 1.314
Profesores: 117