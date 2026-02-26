Centro Educativo Hispano Británico S21 (Tenerife)

El centro es privado y laico, abarca desde Infantil hasta Bachillerato, y destaca por sus excelentes resultados de acceso a la universidad.

Dispone de un Proyecto Trilingüe desde infantil, un Programa Dual para obtener el American High School Diploma y apoyo idiomático para familias extranjeras.

El Centro Educativo Británico S21 La Laguna está situado en la isla de Tenerife. Sus más de veinte mil metros cuadrados permiten conformar un entorno inigualable para los alumnos y sus familias.

El centro cuida sobre todo la educación en valores y emociones, la creatividad, el aprendizaje de lenguas (Español, Inglés y Francés), la formación tecnológica, y la preparación académica de sus alumnos. Y todo ello con una vocación innovadora, incorporando metodologías, herramientas y nuevos espacios que contribuyan a mejorar los procesos de aprendizaje de los niños.

Tienen un carácter abierto, cercano y familiar. Un Itinerario TIC que garantiza tanto el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la mejora de las metodologías de aprendizaje, como la cada vez más necesaria destreza digital de los alumnos. Un Proyecto Trilingüe que se inicia con el Inglés en 1º de Infantil y el Francés en 3º de Infantil, y que facilita y fomenta la obtención de las distintas certificaciones de la University of Cambridge y la Alliance Française. Un Programa Dual en ESO/Bachillerato que permite a los alumnos obtener el American High School Diploma. Y un Programa de Apoyo Idiomático que nos convierte en una excelente opción para familias extranjeras.

La excelencia educativa del centro está avalada año tras año por los magníficos resultados de acceso a la universidad, reflejo del compromiso con los más altos estándares de calidad.

Tipo: privado y laico.

Formación: Infantil (Primer y Segundo Ciclo), Primaria, Secundaria y Bachillerato. Posibilidad de cursar el Bachillerato Dual Americano (American High School Diploma).

Alumnos: 605

Profesores: 38