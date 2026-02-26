Cerrado de Calderón (Málaga)

Dispone de amplias instalaciones, incluyendo dos piscinas cubiertas, pabellón polideportivo convertible en auditorio, y ha reforzado su apuesta por la digitalización y las TIC en la enseñanza.

El centro ha incorporado metodologías innovadoras como el Aula Montessori y el Aula Multisensorial para Educación Infantil, y fomenta la robótica y la programación desde Primaria.

Es Centro Autorizado de la Universidad de Cambridge, permitiendo a sus alumnos preparar y realizar exámenes oficiales de inglés dentro del propio colegio.

El colegio Cerrado de Calderón es un centro docente ubicado en la ciudad de Málaga, que fue inaugurado en el año 1971. Además de su claustro docente para la actividad normal del colegio, este centro cuenta con 13 profesores más dedicados en exclusiva a la preparación del alumnado para los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, de la que son Centro Autorizado, permitiendo la preparación y celebración en el propio colegio de las pruebas oficiales que conducen a la obtención de los prestigiosos certificados de dicha universidad.

La educación que imparten tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad, mediante la formación humana integral, el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, promoviendo en el alumnado la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo escolar, favoreciendo el ejercicio de una libertad responsable, la integración social y el respeto a la naturaleza.

En los dos últimos cursos, adaptándose a las nuevas metodologías educativas, se han inaugurado dos aulas: un Aula Montessori, que ayuda al autoaprendizaje guiado y, en este curso 2025/26, un Aula Multisensorial, que facilita el aprendizaje a través de la estimulación de los sentidos. Ambas suponen un recurso educativo muy útil para el alumnado de Educación Infantil.

Tienen una parcela de 25.000 metros cuadrados en la que se encuentra el edificio principal del colegio, donde se ubican las aulas para la docencia, (todas dotadas con pizarras digitales interactivas y equipamiento audiovisual), así como el resto de las instalaciones complementarias a la enseñanza. Cuenta con un pabellón polideportivo cubierto, cuyo uso es polivalente, permitiendo incluso transformarlo en un auditorio con capacidad para más de 1.000 personas, ya que incluye un escenario.

También cuentan con un tercer edificio destinado a centro acuático, con dos piscinas cubiertas y climatizadas, una semiolímpica y otra de aprendizaje para el alumnado más pequeño, con múltiples salas para actividades dirigidas y vestuarios.

Por último, continúan potenciando el uso de las TIC a todos los niveles, para llevar a cabo un proceso estructural de transformación digital completa y gestión integral del centro. Ello incluye la elaboración de un Plan de Actuación Digital y la formación al personal docente sobre el uso educativo de la IA en este curso 2025/26. Además, se ha mejorado la infraestructura TIC del colegio, posibilitando el acceso de cualquier alumno/a a dispositivos móviles con cenexión a internet, bien a través de carros dotados con portátiles en Ed. Primaria, ordenadores personales (modelo one to one) o a través de las dos aulas de informática con las que cuenta el centro.

Conscientes del necesario equilibrio entre la vida personal y laboral, en septiembre de 2023 implantaron un horario de atención telemática docente, que garantiza la correcta atención a las familias a través de las diversas herramientas TIC y, a su vez, el necesario descanso del personal docente.

Además, se trabaja la robótica a través de un proyecto propio, que comienza en el tercer ciclo de Educación Primaria con la introducción del razonamiento matemático, y continúa en ESO y Bachillerato con el aprendizaje de programación y robótica.

Tipo: Privado-concertado, laico, mixto y bilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.500

Profesores: 95