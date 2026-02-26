Colegio Alcaste-Las Fuentes (La Rioja)

Es el único centro plurilingüe de la comunidad, con enseñanza en inglés, francés y castellano desde Infantil, y certificaciones de la Universidad de Cambridge y el Ministerio francés.

El colegio Alcaste-Las Fuentes es un centro concertado mixto que desarrolla su labor educativa en La Rioja desde hace casi 50 años, abarcando todos los niveles educativos, desde las Aulas de Cunas hasta 2º de Bachillerato, de 4 meses a 18 años.

Reconocido como el único centro plurilingüe de la Comunidad Autónoma, desde hace más de 25 años desarrollamos desde E. Infantil, un proyecto educativo en inglés, francés y castellano, impartiendo un tercio de la jornada y de las asignaturas en cada idioma, siendo vehiculares las tres lenguas. Nuestro proyecto está avalado y certificado por instituciones externas como la Universidad de Cambridge y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, de las que es Educational Partner. El alemán es la cuarta lengua como extraescolar optativa.

El colegio cuenta con un consolidado programa de internacionalización con estancias en colegios de Irlanda y Francia y el desarrollo de proyectos como Bachillerato Dual, Erasmus+, Model United Nations y Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Este curso se ha iniciado el proceso de formación para la implementación del IB desde la etapa de E. Infantil que culminará con la incorporación del Bachillerato Internacional a nuestra propuesta educativa.

Alcaste-Las Fuentes apuesta firmemente por la innovación educativa que sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, que se articula integrando los proyectos de Metodologías Activas, de Comprensión de la Universidad de Harvard y del Thinking-Based Learning (siendo reconocido como Centro TBL), Hábitos de la Mente, Aprendizaje Cooperativo y Creatividad, Modelo VEC de gestión emocional. Recientemente, hemos introducido una metodología que fomenta la lectura y el diálogo en el aula sobre obras literarias clásicas. Los proyectos se desarrollan e integran en todas las etapas educativas generando una continuidad para nuestros alumnos desde las edades tempranas hasta la finalización de sus estudios en el centro.

Tipo: Concertado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 725

Profesores: 97