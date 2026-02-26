Colegio Agustiniano (Madrid)

El Plan de Acción Tutorial facilita la formación integral del alumnado y fomenta la colaboración permanente con las familias.

El Colegio Agustiniano de Madrid, en el barrio de la Estrella, es el centro educativo de los Agustinos Recoletos en Madrid. Es un colegio privado-concertado, y tiene como titular a la Orden de Agustinos Recoletos de la Provincia de Ntra. Sra. de la Candelaria.

Proporcionan un proyecto educativo desde Infantil hasta Bachillerato abierto a la innovación pedagógica y con una sólida educación integral, bilingüe, personalizada, religiosa, agustiniana y ética. Por eso, forman en valores, habilidades y destrezas de aprendizaje.

Trabajan para que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de su propia educación y crezcan en el respeto a la diversidad. El Plan de Acción Tutorial les permite acompañar a los alumnos en su proceso de formación integral; mantienen un contacto personal, individualizado y permanente con las familias como factor imprescindible en la labor educativa.

Integran la lengua inglesa en la vida del alumno, incrementando su tiempo de exposición a esta lengua, fomentando así la mejora en su habilidad para comprender y comunicarse. Se crean multitud de situaciones en las que el alumno ha utilizado el inglés como herramienta de comunicación.

Tipo de enseñanza: Privada-concertada

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.250

Profesores: 80