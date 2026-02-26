Kensington School (Madrid)

Kensington School es uno de los colegios británicos de referencia en la Comunidad de Madrid y desde 1968 ofrece una educación británica auténtica, rigurosa e internacional en Pozuelo de Alarcón. Acreditado por el British Council y miembro de NABSS, el colegio forma parte de Inspired Education Group, red global presente en más de 125 colegios en seis continentes. Con más de 1.050 alumnos, más de 124 profesores y más de 30 nacionalidades representadas, Kensington combina sólidas raíces locales con una verdadera dimensión internacional, ofreciendo una inmersión total en inglés desde los 12 meses, complementada con castellano, francés y chino, formando alumnos con mentalidad global, pensamiento crítico y alta competencia lingüística.

Su modelo educativo británico, centrado en el alumno, va más allá de la adquisición de conocimientos y promueve desde edades tempranas la curiosidad intelectual, la creatividad y la autonomía. El English National Curriculum se integra con metodologías innovadoras y colaborativas, donde Artes y Música ocupan un lugar estructural y el área de Computing evoluciona desde el pensamiento computacional hasta la programación y la robótica en cursos superiores. En Year 10 y 11, los alumnos pueden optar por los IGCSEs —al mismo nivel que en Inglaterra— o por el currículo oficial español, y en Bachillerato eligen entre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) o el Bachillerato Nacional, garantizando un itinerario flexible y adaptado a sus aspiraciones académicas y universitarias.

La excelencia académica es uno de los pilares del colegio. La primera promoción del Bachillerato Internacional alcanzó una media de 34,5 puntos, con un alumno que obtuvo 44 puntos, mientras que en las PAU el centro mantiene un 100 % de aprobados con una nota máxima de 9,8 sobre 10. Estos resultados, junto con el acceso continuado a universidades de prestigio nacionales e internacionales, confirman la solidez del proyecto educativo tras más de cinco décadas de trayectoria. Como centro examinador Cambridge y DELF, Kensington garantiza además una preparación sólida y reconocida internacionalmente.

La innovación tecnológica forma parte esencial de su propuesta educativa. Kensington integra soluciones avanzadas de Inteligencia Artificial impulsadas por Inspired Education para personalizar el seguimiento académico y enriquecer la experiencia de aprendizaje. En los últimos años, el colegio ha realizado una importante inversión en la modernización de sus instalaciones, destacando el nuevo edificio específico para Bachillerato, diseñado para fomentar el estudio independiente, el trabajo colaborativo y la ambición académica en un entorno moderno y funcional. Asimismo, ha ampliado y consolidado los espacios destinados a Pre-Nursery, ofreciendo instalaciones adaptadas desde los 12 meses que favorecen el desarrollo integral en un entorno seguro, luminoso y estimulante.

Tipo: Privado, internacional, laico, mixto y bilingüe.

Formación: Currículum británico de 18 meses a 14 años. Opción a currículum oficial español de 14 a 18 años. (3º ESO a 2º Bachillerato) o currículum británico (IGSCE) y IB en inglés.

Alumnos: 1.054

Profesores: 120