King’s College La Moraleja (Madrid)
El colegio promueve una amplia oferta de actividades deportivas, artísticas y de liderazgo.
Las claves
King’s College School La Moraleja refuerza su liderazgo en educación británica en España y amplía su oferta con una nueva clase de Pre-Pre Nursery.
En los exámenes IGCSE de la Promoción 2025, el 74% de las calificaciones fueron A–A* y el 52% A*, situando al colegio como el mejor de España en estos resultados.
El centro cuenta con acreditación HPL, integrando un modelo de alto rendimiento que potencia pensamiento crítico, resiliencia y autonomía en los alumnos.
Ofrece educación infantil, primaria y secundaria a 826 alumnos, con más de 90 profesores, y apuesta por la innovación educativa y el acompañamiento individualizado.
King’s College School La Moraleja continúa consolidándose como uno de los referentes de la educación británica en España, combinando tradición académica, innovación pedagógica y una clara proyección internacional. Como parte de King’s Group e Inspired Education, el colegio ofrece una educación británica integral desde las primeras etapas hasta Sixth Form, dentro de un entorno exigente, multicultural y orientado a la excelencia. Durante el curso 2024–2025 ha ampliado su oferta educativa con la apertura de una nueva clase de Pre-Pre Nursery, reforzando su compromiso con el aprendizaje temprano en un entorno estimulante, seguro y cuidadosamente diseñado para favorecer el desarrollo cognitivo y emocional desde los primeros años.
Los resultados académicos de la Promoción 2025 han sido extraordinarios. En los exámenes IGCSE, el 52 % de las calificaciones obtenidas fueron A* y el 74 % A–A*, situando al colegio como el mejor de España en resultados IGCSE. Además, el 29 % de las notas alcanzaron la máxima calificación (9), un logro que refleja el rigor del currículo británico y la sólida preparación académica del alumnado. Estos resultados permiten a los estudiantes acceder a Sixth Form con una base académica excepcional y proyectarse hacia universidades de primer nivel en Reino Unido, Europa, Estados Unidos y España.
El colegio es además centro acreditado HPL (High Performance Learning), un reconocimiento internacional que certifica su capacidad para desarrollar en todos los alumnos las competencias cognitivas y conductuales asociadas al alto rendimiento. El modelo HPL se integra de forma transversal en el día a día del aula, fomentando pensamiento crítico, resiliencia, metacognición, autonomía y mentalidad de crecimiento, con el objetivo de que cada estudiante alcance su máximo potencial académico y personal.
La innovación y el acompañamiento individualizado son pilares esenciales del proyecto educativo. Las aulas están equipadas con tecnología moderna que apoya el aprendizaje, siempre bajo un enfoque equilibrado y pedagógicamente fundamentado. El colegio promueve además una amplia oferta de actividades deportivas, artísticas y de liderazgo que complementan la excelencia académica, consolidando una formación integral que prepara a los alumnos no solo para obtener resultados sobresalientes, sino para desenvolverse con confianza y éxito en un entorno global cada vez más competitivo.
Tipo: Privado.
Formación: Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Alumnos: 826
Profesores: Más de 90