King’s College La Moraleja (Madrid)

En los exámenes IGCSE de la Promoción 2025, el 74% de las calificaciones fueron A–A* y el 52% A*, situando al colegio como el mejor de España en estos resultados.

King’s College School La Moraleja continúa consolidándose como uno de los referentes de la educación británica en España, combinando tradición académica, innovación pedagógica y una clara proyección internacional. Como parte de King’s Group e Inspired Education, el colegio ofrece una educación británica integral desde las primeras etapas hasta Sixth Form, dentro de un entorno exigente, multicultural y orientado a la excelencia. Durante el curso 2024–2025 ha ampliado su oferta educativa con la apertura de una nueva clase de Pre-Pre Nursery, reforzando su compromiso con el aprendizaje temprano en un entorno estimulante, seguro y cuidadosamente diseñado para favorecer el desarrollo cognitivo y emocional desde los primeros años.

Los resultados académicos de la Promoción 2025 han sido extraordinarios. En los exámenes IGCSE, el 52 % de las calificaciones obtenidas fueron A* y el 74 % A–A*, situando al colegio como el mejor de España en resultados IGCSE. Además, el 29 % de las notas alcanzaron la máxima calificación (9), un logro que refleja el rigor del currículo británico y la sólida preparación académica del alumnado. Estos resultados permiten a los estudiantes acceder a Sixth Form con una base académica excepcional y proyectarse hacia universidades de primer nivel en Reino Unido, Europa, Estados Unidos y España.

El colegio es además centro acreditado HPL (High Performance Learning), un reconocimiento internacional que certifica su capacidad para desarrollar en todos los alumnos las competencias cognitivas y conductuales asociadas al alto rendimiento. El modelo HPL se integra de forma transversal en el día a día del aula, fomentando pensamiento crítico, resiliencia, metacognición, autonomía y mentalidad de crecimiento, con el objetivo de que cada estudiante alcance su máximo potencial académico y personal.

La innovación y el acompañamiento individualizado son pilares esenciales del proyecto educativo. Las aulas están equipadas con tecnología moderna que apoya el aprendizaje, siempre bajo un enfoque equilibrado y pedagógicamente fundamentado. El colegio promueve además una amplia oferta de actividades deportivas, artísticas y de liderazgo que complementan la excelencia académica, consolidando una formación integral que prepara a los alumnos no solo para obtener resultados sobresalientes, sino para desenvolverse con confianza y éxito en un entorno global cada vez más competitivo.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Alumnos: 826

Profesores: Más de 90