Colegio Luther King (Tenerife)

Destaca por su proyecto plurilingüe y bicultural, donde las asignaturas se imparten en inglés y español mediante aulas temáticas inmersivas que preparan a los alumnos para un mundo globalizado.

Su modelo pedagógico incluye metodologías activas, aprendizaje por proyectos y un fuerte énfasis en el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico y la creatividad.

Ofrece una formación integral desde los primeros meses de vida hasta Bachillerato, con un enfoque en el esfuerzo, la disciplina y el compromiso social.

El Colegio Luther King en Tenerife basa su proyecto educativo en valores humanistas como el respeto, la tolerancia y la no violencia, inspirados en Martin Luther King.

El Colegio Luther King se distingue por un sólido ideario humanista, inspirado en el legado pacifista e integrador de Martin Luther King. Valores como el respeto, la tolerancia, la no violencia, la responsabilidad y el compromiso social constituyen la base de su proyecto educativo y se incorporan de manera transversal a la vida cotidiana del centro.

Su lema histórico, “Escuela, disciplina y trabajo”, refleja una identidad propia que apuesta por el esfuerzo, los hábitos saludables de estudio y la formación integral del alumnado, entendiendo la educación no solo como adquisición de conocimientos, sino también como la construcción de personas íntegras, críticas y comprometidas con la sociedad.

Con más de cincuenta años de trayectoria, el colegio ofrece una educación completa desde los primeros meses de vida hasta el Bachillerato. Su modelo pedagógico propio, basado en metodologías activas, el aprendizaje por proyectos y la conexión con la realidad, sitúa al alumnado en el centro del proceso educativo y potencia competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la cooperación y la empatía.

Uno de los pilares diferenciales del centro es el fomento de una mentalidad internacional y global, concebida como una preparación real y necesaria para un mundo interdependiente y diverso. Para ello, impulsa su proyecto plurilingüe desde edades tempranas, con el desarrollo de conciencia fonológica en la enseñanza del inglés en Educación Infantil y se consolida en Educación Primaria con el Programa Bicultural Inmersivo.

En este modelo, la totalidad de las asignaturas se imparten en inglés y español a través de una única situación de aprendizaje contextualizada en aulas temáticas inmersivas, diseñadas para diferenciar ambos idiomas. Este enfoque permite utilizar el inglés de manera más amplia, natural y funcional, a la vez que se profundiza en la totalidad del currículo en español.

Tipo: privado/concertado, laico, mixto, plurilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y todas las opciones de Bachillerato. Bachillerato Dual Americano.

Alumnos: 1.406

Profesores: 110