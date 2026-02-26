Ha sido reconocido como Centro Referente en Derechos de la Infancia por UNICEF y cuenta con la certificación internacional Ecoescuela.

El colegio destaca por su innovación, con iniciativas como el programa "No Phone" y el proyecto científico-tecnológico STIAM.

Forma parte de la red internacional Mlfmonde, conectando a sus alumnos con más de 500 centros educativos en todo el mundo.

El Lycée Français International Molière de Zaragoza apuesta por la inmersión lingüística en francés, inglés y español, avalado por los sistemas educativos de Francia y España.

El Lycée français Molière de Zaragoza se posiciona como un referente de vanguardia educativa en Aragón bajo un modelo de inmersión lingüística y cultural en francés, inglés y español. Avalado por los sistemas educativos de Francia y España, el centro no solo busca la brillantez académica, sino que prioriza el desarrollo de un espíritu crítico y un aprendizaje basado en la experiencia real.

Como miembro de la red internacional Mlfmonde, el colegio ofrece a sus alumnos una pasarela directa a una comunidad global de más de 500 centros en todo el mundo.

Más allá de las aulas, el Molière destaca por su innovación constante. Es pionero en la implantación de la iniciativa "No Phone" para fomentar una convivencia saludable y potencia el talento científico-tecnológico a través de su proyecto STIAM.

Este compromiso con la formación integral y la educación de la infancia le ha valido ser reconocido como Centro Referente en Derechos de la Infancia por UNICEF y obtener la certificación internacional Ecoescuela, consolidando un proyecto donde la ética y la sostenibilidad son tan importantes como el currículo académico.

Tipo: Privado, mixto y laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 874

Profesores: 63