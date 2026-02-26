Ofrece el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Bachillerato Internacional (IB), además de la opción de Bachillerato Dual con titulación española y estadounidense.

El Colegio CEU San Pablo Montepríncipe es un centro privado y bilingüe fundado en 1975 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Con más de cinco décadas de trayectoria educativa, ofrece un itinerario completo desde Educación Infantil hasta Bachillerato, en un entorno que combina excelencia académica, innovación pedagógica y formación en valores.

El modelo educativo del colegio se basa en una formación integral inspirada en el humanismo cristiano. La institución promueve una educación personalizada que implica a alumnos, profesores y familias, entendiendo el proceso formativo como un camino compartido hacia la responsabilidad, la autonomía y el crecimiento personal.

El colegio cuenta con una amplia trayectoria en la formación del carácter y el desarrollo competencial. Los programas propios —centrados en la oratoria, el debate, el emprendimiento, las competencias STEAM y el pensamiento crítico— favorecen que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, comunicativas y cognitivas que les permiten ejercer un liderazgo responsable y comprometido.

La visión internacional constituye uno de los ejes fundamentales del centro. Como Colegio del Mundo IB, imparte el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y ofrece el Programa de Bachillerato Internacional (IB), proporcionando una metodología basada en la indagación, la reflexión y la autonomía del estudiante. Este enfoque promueve una mentalidad abierta, multicultural y global.

El proyecto bilingüe se consolida desde edades tempranas. En Educación Infantil, el modelo de Team Teaching —con una docente nativa de habla inglesa y otra bilingüe durante toda la jornada escolar— garantiza una inmersión lingüística natural y diaria. A lo largo de la etapa escolar, los alumnos pueden certificar oficialmente su nivel de idiomas mediante Cambridge, Alianza Francesa o Goethe Institut, ampliando así su proyección académica y profesional.

Además, ofrece la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual, obteniendo dos titulaciones simultáneamente: el bachillerato del país de origen del alumno y el estadounidense. Así el estudiante cursa estudios en dos escuelas al mismo tiempo; en la de su propio país de manera presencial y en la americana de forma virtual.

Tipo: centro privado en todas las etapas, mixto y confesional católico.

Formación: Educación Infantil, Primaria (PEP), Secundaria (bilingüe) y Bachillerato Nacional e Internacional (IB). Diploma de Bachillerato Dual.

Alumnos: 1.364

Profesores: 120