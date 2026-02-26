Brains La Moraleja (Madrid)

Dispone de una amplia oferta de actividades extraescolares, programas de soporte académico y emocional, y School Masters en profesiones del futuro.

El centro fomenta el multilingüismo y permite certificar idiomas como inglés, francés y alemán, además de ofrecer intercambios y viajes internacionales.

Brains International School La Moraleja ofrece educación desde infantil hasta bachillerato, combinando el Bachillerato Internacional y el nacional.

Brains International School La Moraleja ofrece educación desde infantil hasta bachillerato y es reconocido como uno de los mejores colegios privados en contexto multilingüe, en Madrid. Forma parte del continuo del Bachillerato Internacional, estando autorizado para impartir los programas de la Escuela Primaria (PEP/PYP) y del Programa de los Años Intermedios (PAI/MYP).

Este recorrido internacional convive con un Bachillerato Nacional sólido y exigente, que ofrece una formación académica rigurosa, plenamente alineada con el sistema educativo español y orientada a la excelencia y al acceso a la universidad.

El colegio cuenta con modernas instalaciones, aulas equipadas con tecnología, laboratorios, comedor con menú nutritivo y cocina propia, rutas escolares y unas instalaciones de gran calado debido a su gran extensión: piscina, rocódromo, campo de fútbol con gradas, gimnasio y canchas deportivas: baloncesto, baloncesto 3x3 y atletismo. Existen diferentes patios de recreo, distribuidos para cada etapa.

Los alumnos pueden certificar sus habilidades en idiomas a través de exámenes oficiales externos como Cambridge, DELF, Goethe, y participar en intercambios y viajes internacionales.

Ofrece una amplia variedad de actividades extraescolares como chino, arte, judo, cocina, natación, baloncesto, waterpolo, fútbol, gimnasia rítmica, ballet, pádel, robótica, ajedrez, club de debate, entre otras.

El colegio cuenta con una destacada Escuela de Música. El Programa MUN brinda a los alumnos la oportunidad de aprender sobre diplomacia y relaciones internacionales.

También destacan opciones a elegir, de soporte académico y emocional, como: el método Kumon, el Centro de Estimulación Temprana, el Departamento de Logopedia y el Departamento de Orientadores, formado por psicólogos que prestan su ayuda profesional en caso de que se necesite y siempre con la colaboración de la Coordinadora de Bienestar del alumnado.

Para aquellos con intereses profesionales específicos, Brains La Moraleja ofrece School Masters en diversas temáticas, a través de la Fundación CINNED que beca a los alumnos para explorar las profesiones del futuro, dando así forma a la Responsabilidad Social Corporativa de Brains International Schools. Destacamos, entre otros: Formula 1 simulators, Brains Junior MBA, Junior Law School, Brains School Master in Human Rights, Operational Excellence and Quality School Master, Cybercrime and Cybersecurity, 20-30 Agenda For Sustainable Development, Innovation Management.

Existe la posibilidad de participar en un Ski Camp, y en un Easter Camp, pero además los Summer Camps ofrecen diferentes opciones para adecuarse a las diferentes aptitudes y talentos de sus alumnos: de arte, teatro, científicos, de idiomas en el campus, y también en Canadá e Irlanda, de apoyo al estudio, deportivos (fútbol, baloncesto, waterpolo, 3x3, natación, multideporte), e incluso Senior Camp para que participe toda la familia.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.295

Profesores: 150