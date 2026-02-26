Colegio Palacio de Granda (Asturias)

Ha incorporado el Bachillerato Internacional, ampliado actividades extraescolares y fomenta la colaboración internacional como parte del grupo International Schools Partnership (ISP).

El Colegio Palacio de Granda ofrece una educación multilingüe, innovadora y personalizada, orientada a desarrollar valores éticos, sociales, intelectuales y físicos. Su objetivo es despertar la pasión por el aprendizaje, fomentando autonomía, trabajo en equipo y pensamiento crítico desde Infantil hasta Bachillerato.

Con más de 47.000 m² de extensión y modernas instalaciones en plena naturaleza, el centro cuenta con aulas temáticas, laboratorios, robótica, música, artes, biblioteca, teatro, piscina y residencia de estudiantes, creando un entorno propicio para el aprendizaje y la creatividad.

El colegio aplica metodologías como el International Primary Curriculum (IPC), Matemáticas Singapur, gamificación y programas innovadores de lectoescritura, integrando tecnología avanzada como Google Reference School y sistemas de aprendizaje a distancia personalizados. Recientemente, ha incorporado la inteligencia artificial como apoyo al diseño pedagógico, optimizando la planificación y los recursos educativos.

Este curso, el centro destaca la implantación del Bachillerato Internacional (IB), la ampliación de actividades extraescolares con hípica, chino y fitboxing, y la colaboración con familias a través de la Escuela de Padres. Su enfoque internacional y multilingüe permite altos niveles en inglés, francés y alemán, y fomenta la participación en programas como MUN y TEDx.

Como parte del grupo International Schools Partnership (ISP), el colegio ofrece oportunidades de colaboración internacional, acceso a buenas prácticas y proyectos compartidos con alumnos de otros países, enriqueciendo la formación académica y cultural de sus estudiantes.

El Palacio de Granda combina atención personalizada, grupos reducidos, profesorado cualificado y un fuerte sentido de comunidad. Su modelo educativo integral, innovador y respetuoso con el medio ambiente prepara a los alumnos para enfrentar el futuro con competencias sólidas, creatividad, valores y mentalidad global.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 700

Profesores: 63