Oak House School (Barcelona)

El colegio destaca por sus excelentes resultados: en 2026, su Programa del Diploma IB fue reconocido como el mejor de España.

Oak House School, una institución privada de prestigio con una sólida trayectoria desde 1968, se ha consolidado como uno de los colegios internacionales de referencia en Barcelona. Su propuesta educativa es única, integrando tres currículos fundamentales: el nacional británico, el local español y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (impartido en inglés). Este triple enfoque garantiza una excelencia académica y promueve la fluidez en inglés, castellano y catalán.

Además, a partir de 1º de ESO, se suma un cuarto idioma —francés o alemán— con la meta de alcanzar un nivel avanzado que potencie las futuras trayectorias académicas o profesionales. Los alumnos también adquieren programación compleja como un "quinto idioma". En 4º de ESO, el alumnado se presenta a los exámenes IGCSE, logrando calificaciones válidas en dos sistemas académicos.

El colegio fusiona altas expectativas académicas con metodologías innovadoras para integrar los conocimientos, habilidades y comprensión esenciales para el siglo XXI, preparando así a los estudiantes para afrontar un mundo en constante evolución. Los excelentes resultados académicos del verano de 2026 lo confirman: el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional ha sido reconocido como el mejor de España y el Bachillerato Nacional superó en 1,896 puntos la media de los colegios de Cataluña.

El plan de estudios, enriquecido y estimulante para todas las edades, se centra en ofrecer oportunidades de aprendizaje dinámicas. Actividades como la robótica, la formación universitaria en IA para las Olimpiadas de IA, el programa "Forest School", el Modelo de las Naciones Unidas o la participación en competiciones empresariales o financieras permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades y conocimientos en un entorno práctico y motivador.

Tipo: Privado y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.117

Profesores: 113