Colegio Internacional SEK Atlántico (Pontevedra)

SEK International School Atlántico es un referente en innovación educativa en Galicia y el primer colegio de la comunidad autorizado para impartir tres programas del Bachillerato Internacional (IB): Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI) y Programa del Diploma (DP) desde los 3 hasta los 18 años, junto con todas las etapas de la educación nacional.

La inmersión lingüística en inglés es una de las señas de identidad del colegio y se desarrolla como lengua vehicular desde Nursery School, a partir de los 4 meses. En SEK Atlántico Infants Pre School, el proyecto educativo pone el foco en el aprendizaje social y emocional, la estimulación temprana y la educación bilingüe, en un entorno eco responsable que promueve el respeto por el medio ambiente desde las primeras edades.

Comprometido con la formación integral del alumnado, el colegio ha sido reconocido como centro referente UNICEF en educación en derechos de la infancia y ciudadanía global, valores que forman parte del currículum y del día a día del centro. Este enfoque se complementa con metodologías activas que fomentan la autonomía, el pensamiento crítico y la participación responsable en la sociedad.

SEK-Atlántico cuenta con instalaciones modernas, amplias y funcionales, diseñadas para responder a las necesidades educativas y asistenciales de cada etapa. Su modelo dinámico de organización docente y uso innovador de los espacios, reconocido a nivel internacional, crea un entorno óptimo para el aprendizaje, favoreciendo la indagación, la experimentación y la adquisición de conocimientos, siempre respetando el ritmo y el desarrollo individual de cada alumno.

Tipo: Privado

Formación: Educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (programas tanto nacionales como del Bachillerato Internacional).

Alumnos: 653

Profesores: 65