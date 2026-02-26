Ofrece el Currículo Nacional Inglés y el Bachillerato Internacional, fomentando competencias como creatividad, liderazgo y pensamiento crítico en un entorno multilingüe y humano.

Cuenta con tres campus actualmente y abrirá un cuarto en Cabrera de Mar en septiembre de 2026, ofreciendo educación desde Infantil hasta Bachillerato.

Es el único colegio en Barcelona con esta distinción, destacando por la calidad educativa, el cuidado individualizado y su proyecto global.

The British School of Barcelona ha renovado en 2024 su acreditación como "Sobresaliente en todas las categorías" otorgada por el Gobierno británico.

The British School of Barcelona (BSB) es un colegio internacional de referencia en España. En 2024, BSB renovó su acreditación como “Sobresaliente en todas las categorías”, otorgada por el Departamento de Educación del Gobierno británico, el máximo sello de calidad al que puede aspirar un colegio británico internacional. Este reconocimiento sitúa a BSB como el único centro en Barcelona que ostenta esta distinción a la excelencia educativa, que destaca aspectos como la calidad de la enseñanza, la relación entre el profesorado, el alumnado y las familias, el soporte y el cuidado individualizado, y el proyecto educativo global del centro.

Con una trayectoria de cerca de 70 años, en la actualidad, el colegio dispone de tres campus —BSB City en Barcelona, Castelldefels y Sitges— y ampliará su proyecto con la apertura de un cuarto campus en Cabrera de Mar (Maresme) en septiembre de 2026. El colegio está formalmente reconocido y acreditado por el gobierno británico para impartir el Currículo Nacional Inglés y por la Organización del Bachillerato Internacional para impartir el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional® (IBDP). También está autorizado por el Ministerio de Educación español y el departamento de Educación catalán para convalidar las titulaciones de la ESO y el Bachillerato.

El modelo educativo de BSB se basa en capacitar al alumnado para prosperar y contribuir positivamente en un mundo en constante transformación. El aprendizaje se entiende como una experiencia positiva, exigente y estimulante que atiende, de forma equilibrada, al desarrollo académico, personal y emocional del alumnado.

Esta mirada integral se refleja en una propuesta educativa que trasciende el aula. A través del deporte, las artes, el liderazgo, el emprendimiento y el compromiso con la comunidad, los estudiantes desarrollan competencias clave como la creatividad, el trabajo en equipo, la resiliencia y la empatía, esenciales para su futuro.

En un contexto marcado por la inteligencia artificial, BSB refuerza aquellas capacidades que definen las habilidades humanas. Programas como “BSB Speaks” impulsan la comunicación oral y el pensamiento crítico, ayudando al alumnado a construir una voz propia, segura y con criterio, preparado para liderar con inteligencia emocional.

Tipo: Privado, laico, mixto.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Sigue el currículo británico y al llegar a Bachillerato ofrece dos itinerarios formativos para que los estudiantes puedan escoger entre los A Levels o el Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP). Homologación de los títulos españoles de la ESO y del Bachillerato.

Alumnos: 2.234

Profesores: 236