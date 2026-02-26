Colegio Internacional SEK Ciudalcampo (Madrid).

Apuesta por la innovación educativa con metodologías avanzadas que potencian el talento, pensamiento crítico y autonomía de los alumnos en un entorno internacional.

SEK International School Ciudalcampo ofrece un proyecto educativo completo que abarca todas las etapas educativas, desde los 4 meses hasta los 18 años, y está autorizado para impartir los tres programas del Bachillerato Internacional (IB): Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI) y Programa del Diploma (PD). Gracias a esta sólida formación internacional, sus alumnos acceden cada año a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

El colegio cuenta con reconocidas acreditaciones internacionales, como NEASC y CIS, forma parte del Duke of Edinburgh’s International Award y es el único centro español miembro de Round Square, red global que promueve el aprendizaje experiencial, el liderazgo y la mentalidad internacional. SEK-Ciudalcampo es un centro plurilingüe, en el que se imparten clases en idiomas como inglés, francés, alemán y chino.

Además, es uno de los pocos centros privados que cuenta con el itinerario de artes en su etapa de bachillerato, y fomenta especialmente la música, el teatro y el deporte, con un cuidado especial por el bienestar emocional de los alumnos. Estas distinciones refuerzan su posición como colegio de referencia en educación global de excelencia.

Asimismo, destaca por su apuesta constante por la innovación educativa, aplicando metodologías disruptivas y enfoques pedagógicos avanzados que sitúan al alumno en el centro del aprendizaje y favorecen el desarrollo de su talento, su pensamiento crítico y su autonomía. Todo ello en un entorno internacional y multilingüe que prepara a los estudiantes para un mundo en constante transformación.

Tipo: Privado

Formación: Educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (programas tanto nacionales como del Bachillerato Internacional)

Alumnos: 1.259

Profesores: 137