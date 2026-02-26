Colegio Ayalde-Munabe (Vizcaya)

El colegio promueve la colaboración estrecha con las familias y fomenta valores como el respeto, la solidaridad y el compromiso social.

La oferta educativa de Ayalde-Munabe se articula en torno a un proyecto educativo integral que pone a la persona en el centro. Cada alumno es único, y por ello el colegio apuesta por una educación personalizada que combina una sólida formación académica con el desarrollo de virtudes y valores cristianos, dentro de un enfoque humanista cristiano y abierto a todas las culturas.

La familia es un pilar esencial de este modelo educativo, entendido como una colaboración estrecha y continuada a lo largo de todas las etapas educativas. Ayalde-Munabe promueve principios universales como el respeto, la solidaridad, la generosidad y el compromiso con el bien común, convencido de que cada alumno puede contribuir activamente a una sociedad más justa y humana.

El colegio destaca por su fuerte apuesta por la innovación educativa, integrando metodologías activas que sitúan al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Fomenta la participación, el pensamiento crítico, el aprendizaje cooperativo y la creatividad, apoyándose en herramientas digitales y proyectos que conectan teoría y práctica. Fue pionero en España en la implantación del trilingüismo, del Proyecto de Comprensión de la Universidad de Harvard y del Thinking-Based Learning. Recientemente hemos introducido una metodología que fomenta la lectura y el diálogo en el aula sobre obras literarias clásicas.

Ayalde-Munabe cuenta con un sólido programa de internacionalización. Es Cambridge Educational Partner y es colegio solicitante de los Programas de la Escuela Primaria (PEP) y Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional. A ello se suman iniciativas como el Bachillerato Dual, Erasmus+, Model United Nations y la Escuela del Parlamento Europeo, los intercambios con colegios norteamericanos, irlandeses o franceses que preparan a los alumnos para estudiar, trabajar y desenvolverse con éxito en un entorno global.

Los alumnos desarrollan habilidades tecnológicas y creativas mediante proyectos como robótica, programación, diseño y construcción de coches eléctricos, además del programa iPad desde 4 de Primaria a 2º de Bachillerato. Todo este proyecto educativo está orientado a formar personas íntegras, autónomas y comprometidas con su tiempo.

Tipo: Concertado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.807

Profesores: 145