CEU Jesús María Alicante
El colegio impulsa proyectos que conectan el aprendizaje con la realidad como el programa HORIZON.
El Colegio CEU Jesús María Alicante ofrece educación desde Infantil hasta Bachillerato, con programas nacionales y Bachillerato Internacional.
El centro apuesta por la excelencia académica, la atención personalizada y la inclusión, con programas específicos para alumnos con diferentes necesidades educativas.
Cuenta con proyectos innovadores como el programa HORIZON en el ámbito STEAM y el programa MENTORING para orientar a los alumnos en su desarrollo académico y profesional.
Dispone de amplias instalaciones de 55.000 m², zonas ajardinadas y deportivas, y destaca por su alto nivel de aprobados en exámenes oficiales de Cambridge.
El Colegio CEU Jesús María Alicante ofrece una formación completa desde Educación Infantil hasta Bachillerato, combinando excelencia académica, metodologías activas y una fuerte atención personalizada. Su proyecto educativo apuesta por formar alumnos competentes, responsables y preparados para un mundo global, sin perder de vista el bienestar emocional y el desarrollo en valores. El centro se sitúa en un entorno privilegiado, con una parcela de 55.000 m² con amplias zonas ajardinadas y pistas deportivas donde los alumnos pueden disfrutar al aire libre.
El colegio promueve una educación exigente y equilibrada, orientada al desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias clave. La atención individualizada es uno de sus pilares, con tutorías, seguimiento personalizado y programas específicos tanto para alumnos con dificultades de aprendizaje como para aquellos con altas capacidades o necesidades educativas especiales. Destaca su apuesta por la inclusión, con el aula UECO (Unidad Específica de Centro Ordinario), que permite acompañar de forma especializada a alumnos que requieren apoyos concretos, siempre en coordinación con las familias y el resto del profesorado.
El CEU Jesús María Alicante es un centro mixto y confesional católico que ofrece educación concertada desde Infantil hasta Secundaria, con enseñanza bilingüe, así como Bachillerato Nacional concertado y Bachillerato Internacional (IB) privado. Imparte los programas oficiales del Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa Diploma del Bachillerato Internacional (PD) y está reconocido como Cambridge English School, con un 98 % de aprobados en los exámenes oficiales. Además, participa en programas internacionales como Erasmus+ y en proyectos que acercan a los alumnos a la universidad y al mundo profesional, reforzando su proyección académica y vocacional.
El colegio impulsa proyectos que conectan el aprendizaje con la realidad como el programa HORIZON, centrado en el ámbito STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), con talleres, encuentros con profesionales, salidas educativas y retos científicos para generar una cultura de conocimiento y propiciar un despertar vocacional.
Desde 3º de ESO hasta Bachillerato se desarrolla el programa MENTORING, que orienta la toma de decisiones académicas, y en 1º de Bachillerato el Inschool University Diploma en Innovación Social acerca a los alumnos a retos reales del mundo profesional y universitario.
Tipo: Concertado en Infantil, Primaria y ESO; concertado y privado en Bachillerato. Mixto. Confesional católico.
Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional (PEP y PD).
Alumnos: 1.242
Profesores: 90