Dispone de amplias instalaciones de 55.000 m², zonas ajardinadas y deportivas, y destaca por su alto nivel de aprobados en exámenes oficiales de Cambridge.

Cuenta con proyectos innovadores como el programa HORIZON en el ámbito STEAM y el programa MENTORING para orientar a los alumnos en su desarrollo académico y profesional.

El centro apuesta por la excelencia académica, la atención personalizada y la inclusión, con programas específicos para alumnos con diferentes necesidades educativas.

El Colegio CEU Jesús María Alicante ofrece una formación completa desde Educación Infantil hasta Bachillerato, combinando excelencia académica, metodologías activas y una fuerte atención personalizada. Su proyecto educativo apuesta por formar alumnos competentes, responsables y preparados para un mundo global, sin perder de vista el bienestar emocional y el desarrollo en valores. El centro se sitúa en un entorno privilegiado, con una parcela de 55.000 m² con amplias zonas ajardinadas y pistas deportivas donde los alumnos pueden disfrutar al aire libre.

El colegio promueve una educación exigente y equilibrada, orientada al desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias clave. La atención individualizada es uno de sus pilares, con tutorías, seguimiento personalizado y programas específicos tanto para alumnos con dificultades de aprendizaje como para aquellos con altas capacidades o necesidades educativas especiales. Destaca su apuesta por la inclusión, con el aula UECO (Unidad Específica de Centro Ordinario), que permite acompañar de forma especializada a alumnos que requieren apoyos concretos, siempre en coordinación con las familias y el resto del profesorado.

El CEU Jesús María Alicante es un centro mixto y confesional católico que ofrece educación concertada desde Infantil hasta Secundaria, con enseñanza bilingüe, así como Bachillerato Nacional concertado y Bachillerato Internacional (IB) privado. Imparte los programas oficiales del Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa Diploma del Bachillerato Internacional (PD) y está reconocido como Cambridge English School, con un 98 % de aprobados en los exámenes oficiales. Además, participa en programas internacionales como Erasmus+ y en proyectos que acercan a los alumnos a la universidad y al mundo profesional, reforzando su proyección académica y vocacional.

El colegio impulsa proyectos que conectan el aprendizaje con la realidad como el programa HORIZON, centrado en el ámbito STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), con talleres, encuentros con profesionales, salidas educativas y retos científicos para generar una cultura de conocimiento y propiciar un despertar vocacional.

Desde 3º de ESO hasta Bachillerato se desarrolla el programa MENTORING, que orienta la toma de decisiones académicas, y en 1º de Bachillerato el Inschool University Diploma en Innovación Social acerca a los alumnos a retos reales del mundo profesional y universitario.

Tipo: Concertado en Infantil, Primaria y ESO; concertado y privado en Bachillerato. Mixto. Confesional católico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional (PEP y PD).

Alumnos: 1.242

Profesores: 90