Mestral (Ibiza)

Colegio Mestral es un colegio privado y mixto perteneciente a Inspired Education, una red global de más de 125 colegios premium en seis continentes. Ubicado en Ibiza y dirigido a alumnos de 3 a 18 años, combina la excelencia académica con un modelo educativo integral e innovador, ofreciendo una atención personalizada en un entorno multilingüe orientado al desarrollo global del alumnado. Con más de 800 alumnos de más de 25 nacionalidades y un equipo docente altamente cualificado, Mestral se consolida como uno de los referentes educativos de Baleares.

En el marco de su compromiso con la modernización y la innovación educativa, el colegio ha realizado una importante inversión durante el último año destinada a la mejora de las instalaciones y a la incorporación de nuevos recursos tecnológicos. Esta apuesta estratégica refuerza un modelo pedagógico basado en el aprendizaje activo, el acompañamiento individual y la excelencia académica. Desde Educación Infantil hasta Bachillerato, el centro adapta la metodología a cada etapa, incluyendo desdobles en Primaria y Secundaria, sesiones de speaking en pareja con personal nativo y un enfoque bilingüe que potencia la competencia comunicativa real. Además, ofrece Bachillerato Dual que permite obtener simultáneamente la titulación española y el High School Diploma estadounidense, ampliando la proyección internacional de sus alumnos.

Los resultados académicos avalan esta trayectoria. En la PAU, tres alumnos se situaron entre los cinco mejores de Baleares con mayor nota de acceso (100 % de alumnado presentado y aprobado). El centro ha obtenido también reconocimientos en olimpiadas académicas de Economía de las Islas Baleares, certámenes literarios y el Modelo de Parlamento Europeo. En las pruebas de diagnóstico del curso 2024–2025 publicadas por el IEA, el alumnado de Mestral superó la media global de los centros de Ibiza y Formentera, así como la de los colegios privados y concertados de Baleares, consolidando su posición como uno de los centros con mejor rendimiento académico de la región.

La innovación tecnológica es uno de los pilares diferenciales del colegio. Todas las aulas están completamente informatizadas y equipadas con pantallas táctiles de última generación. El laboratorio STEAM constituye un eje clave del aprendizaje científico y tecnológico, fomentando la experimentación y el desarrollo de competencias digitales desde Primaria hasta Secundaria. El centro integra programación, robótica educativa con Bee-Bot y LEGO en etapas iniciales, impresión 3D y herramientas de inteligencia artificial como Inspired AI, garantizando una formación alineada con las demandas del siglo XXI. Además, mantiene una apuesta decidida por la digitalización integral del currículo, el seguimiento académico personalizado y el uso responsable de la tecnología.

Más allá del ámbito académico, Colegio Mestral ofrece una formación integral que incluye deporte, arte y desarrollo personal. Sus instalaciones deportivas —pabellón cubierto multidisciplinar, polideportivo descubierto y pistas de recreo con mini fútbol y mini baloncesto— se complementan con comedor con cocina propia, transporte escolar y una amplia oferta de más de 30 actividades extracurriculares, campamentos, intercambios internacionales y acceso a los summer camps globales de Inspired Education. Todo ello configura un proyecto educativo que combina tradición, innovación y proyección internacional, preparando a sus alumnos para destacar tanto a nivel académico como personal.

Tipo: Privado, mixto y laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional.

Alumnos: 814

Profesores: Más de 70