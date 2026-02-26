Arcángel International School (Madrid)

El modelo educativo del centro sitúa al alumno en el centro, fomentando la indagación, la responsabilidad y el desarrollo individual, con docentes que acompañan el proceso formativo.

Ubicado en el barrio de Campamento en Madrid, Arcángel International School es un centro privado y laico que destaca por ser uno de los pocos en la Comunidad de Madrid autorizado para impartir el Continuo de los Programas de Bachillerato Internacional (IB). Desde el primer año de vida hasta el Bachillerato, el colegio ofrece una formación integral basada en una mentalidad internacional y un currículo equilibrado que prepara a los alumnos para ser ciudadanos del mundo.

Su modelo educativo sitúa al estudiante en el centro del proceso, fomentando la indagación y la responsabilidad propia sobre el conocimiento. Bajo la guía de docentes que actúan como acompañantes, se busca desarrollar el talento individual y la "mejor versión" de cada niño. Este enfoque respeta los ritmos personales y convierte la enseñanza en una experiencia vivencial donde se aprende a aprender para toda la vida.

Como parte del prestigioso Grupo Educativo 3A, la propuesta de Arcángel se enriquece con una fuerte apuesta por el multilingüismo, utilizando el inglés como lengua vehicular en diversas áreas y ofreciendo francés y programas de Bachillerato Dual. Además, a través de los Proyectos CALMA y CAOS, el colegio integra el arte, la música y el teatro como pilares fundamentales, utilizando metodologías inspiradas en Reggio Emilia para potenciar la sensibilidad estética y el proceso creativo desde las etapas más tempranas.

Tipo: privado, internacional y laico

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato Nacional, Bachillerato Internacional y Bachillerato Dual Americano.

Alumnos: 821

Profesores: 82