Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria

El Colegio San Antonio María Claret de Las Palmas combina más de un siglo de historia educativa con un modelo pedagógico innovador y humanista.

El Colegio San Antonio María Claret de Las Palmas destaca por su sólida trayectoria educativa desde 1884, combinando más de un siglo de historia con un modelo pedagógico moderno, innovador y profundamente humanista. De identidad cristiana claretiana, el centro propone una educación integral centrada en la persona, que atiende no solo al desarrollo académico, sino también al crecimiento emocional, social, espiritual y vocacional del alumnado a través de un acompañamiento cercano y personalizado.

El colegio apuesta por la innovación pedagógica y la excelencia académica. El alumnado aprende mediante metodologías activas y basadas en la evidencia, como el aprendizaje cooperativo, el trabajo por proyectos, la cultura del pensamiento y el enfoque competencial. A ello se suma un potente Plan Digital de Centro, con integración responsable de la tecnología, proyectos STEAM desde Infantil, pensamiento computacional y robótica, lo que sitúa al Claret como un referente educativo del siglo XXI en Canarias.

La proyección internacional y el dominio de idiomas son otros grandes valores diferenciales. El centro refuerza el aprendizaje del inglés con más horas lectivas, metodologías específicas como AMCO, programas CLIL, certificaciones oficiales de Cambridge, intercambios internacionales, Erasmus+ y posibilidad de cursar el Bachillerato Dual español-estadounidense. Estos programas abren al alumnado oportunidades académicas y profesionales tanto a nivel nacional como internacional, avaladas por excelentes resultados en la PAU y múltiples reconocimientos externos.

Por otro lado, el Colegio Claret sobresale por su fuerte compromiso social, su clima de convivencia y la alta fidelización de las familias. Proyectos como el de Educación Social (P.E.S.), el programa “Entre Iguales” o la experiencia de Work Experience en 4º de ESO conectan la educación con la realidad profesional y fomentan valores como la solidaridad, la responsabilidad y el liderazgo.

Todo ello, unido a un profesorado altamente cualificado y estable, unas amplias y modernas instalaciones y una demanda superior a la oferta de plazas, refuerza la imagen del centro como una propuesta educativa de prestigio, coherente, atractiva y profundamente transformadora.

Tipo: Privado-concertado católico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 2.073

Profesores: 148