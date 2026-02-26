En el curso 2024-2025, el 99,7% del alumnado de Secundaria y Bachillerato promocionó, y el 46% de los estudiantes de 2º de Bachillerato optó a Premios Extraordinarios.

Desde septiembre de 2025, International School San Patricio Toledo inicia una nueva etapa bajo la dirección de Patricia García Rodríguez, profesional con una sólida trayectoria en el centro desde 2006 y figura clave en la implantación y consolidación del Bachillerato Internacional. Su liderazgo garantiza continuidad, crecimiento estratégico y una visión clara: fortalecer la excelencia académica, la atención personalizada y la formación integral en valores, consolidando al colegio como referente internacional en Castilla-La Mancha.

International School San Patricio Toledo es el único colegio en Castilla-La Mancha que ofrece el IB Continuum completo —Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI/MYP) y Programa del Diploma (DP)— junto con el Bachillerato Nacional. Este recorrido académico integral, desde los 1 hasta los 18 años, sitúa al alumno en el centro del aprendizaje y fomenta el pensamiento crítico, la autonomía, la responsabilidad social y la excelencia académica. En el curso 2024–2025, el 99,7 % del alumnado de Secundaria y Bachillerato promocionó y el 46 % de los estudiantes de 2.º de Bachillerato pudo optar a Premios Extraordinarios. Los resultados del Programa del Diploma del IB se sitúan de forma recurrente por encima de las medias nacionales e internacionales, permitiendo a sus graduados acceder cada año a universidades de primer nivel en España, Reino Unido, Estados Unidos y Europa.

La innovación y la tecnología forman parte esencial del proyecto educativo. Integradas de manera transversal en el modelo IB, las herramientas digitales, los laboratorios especializados de ciencias, tecnología y fotografía, y los entornos colaborativos potencian el aprendizaje interdisciplinar y el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. Todo ello se desarrolla en un campus de 30.000 m² con instalaciones de vanguardia: auditorio para 300 personas, escuela de música, estudio de grabación, biblioteca moderna, amplias zonas verdes y un completo complejo deportivo con piscinas cubierta y exterior, pista de atletismo, campo de fútbol y centro interior de alto rendimiento de triatlón.

La dimensión internacional se refuerza con una residencia integrada en el campus que ofrece modalidades Weekly, Full y Flexi Boarding, permitiendo a los alumnos vivir una experiencia educativa multicultural completa en un entorno seguro y estructurado. Durante el pasado verano, la residencia fue renovada con mejoras significativas, incluyendo la actualización del apartamento del Head of Boarding, la modernización de las áreas comunes y la mejora de habitaciones compartidas de cuatro plazas, elevando aún más la calidad y el confort de la experiencia residencial. Además, el colegio organiza un Summer Camp propio que forma parte de los Summer Camps globales de Inspired Education Group, ofreciendo a los alumnos acceso a experiencias formativas internacionales de alto nivel dentro de una red educativa presente en más de 125 colegios en seis continentes.

Tipo: Privado, internacional, mixto y multilingüe.

Formación: Bachillerato Internacional (IB Continuum) y Nacional de 1 a 18 años.

Alumnos: 500

Profesores: 65