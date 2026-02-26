International School San Patricio (Toledo)
Patricia García Rodríguez asumirá la dirección del International School San Patricio Toledo en septiembre de 2025, asegurando continuidad y crecimiento estratégico.
El colegio es el único en Castilla-La Mancha que ofrece el IB Continuum completo junto al Bachillerato Nacional, cubriendo todas las etapas educativas de 1 a 18 años.
En el curso 2024-2025, el 99,7% del alumnado de Secundaria y Bachillerato promocionó, y el 46% de los estudiantes de 2º de Bachillerato optó a Premios Extraordinarios.
La escuela dispone de un campus de 30.000 m² con instalaciones vanguardistas y una residencia renovada, que refuerza la experiencia educativa internacional y multicultural.
Desde septiembre de 2025, International School San Patricio Toledo inicia una nueva etapa bajo la dirección de Patricia García Rodríguez, profesional con una sólida trayectoria en el centro desde 2006 y figura clave en la implantación y consolidación del Bachillerato Internacional. Su liderazgo garantiza continuidad, crecimiento estratégico y una visión clara: fortalecer la excelencia académica, la atención personalizada y la formación integral en valores, consolidando al colegio como referente internacional en Castilla-La Mancha.
International School San Patricio Toledo es el único colegio en Castilla-La Mancha que ofrece el IB Continuum completo —Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI/MYP) y Programa del Diploma (DP)— junto con el Bachillerato Nacional. Este recorrido académico integral, desde los 1 hasta los 18 años, sitúa al alumno en el centro del aprendizaje y fomenta el pensamiento crítico, la autonomía, la responsabilidad social y la excelencia académica. En el curso 2024–2025, el 99,7 % del alumnado de Secundaria y Bachillerato promocionó y el 46 % de los estudiantes de 2.º de Bachillerato pudo optar a Premios Extraordinarios. Los resultados del Programa del Diploma del IB se sitúan de forma recurrente por encima de las medias nacionales e internacionales, permitiendo a sus graduados acceder cada año a universidades de primer nivel en España, Reino Unido, Estados Unidos y Europa.
La innovación y la tecnología forman parte esencial del proyecto educativo. Integradas de manera transversal en el modelo IB, las herramientas digitales, los laboratorios especializados de ciencias, tecnología y fotografía, y los entornos colaborativos potencian el aprendizaje interdisciplinar y el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. Todo ello se desarrolla en un campus de 30.000 m² con instalaciones de vanguardia: auditorio para 300 personas, escuela de música, estudio de grabación, biblioteca moderna, amplias zonas verdes y un completo complejo deportivo con piscinas cubierta y exterior, pista de atletismo, campo de fútbol y centro interior de alto rendimiento de triatlón.
La dimensión internacional se refuerza con una residencia integrada en el campus que ofrece modalidades Weekly, Full y Flexi Boarding, permitiendo a los alumnos vivir una experiencia educativa multicultural completa en un entorno seguro y estructurado. Durante el pasado verano, la residencia fue renovada con mejoras significativas, incluyendo la actualización del apartamento del Head of Boarding, la modernización de las áreas comunes y la mejora de habitaciones compartidas de cuatro plazas, elevando aún más la calidad y el confort de la experiencia residencial. Además, el colegio organiza un Summer Camp propio que forma parte de los Summer Camps globales de Inspired Education Group, ofreciendo a los alumnos acceso a experiencias formativas internacionales de alto nivel dentro de una red educativa presente en más de 125 colegios en seis continentes.
Tipo: Privado, internacional, mixto y multilingüe.
Formación: Bachillerato Internacional (IB Continuum) y Nacional de 1 a 18 años.
Alumnos: 500
Profesores: 65