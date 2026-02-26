Internacional Aravaca (Madrid)

El colegio cuenta con la certificación WASC y destaca por su apoyo a nuevas familias, su lucha contra el acoso escolar y el bienestar emocional del alumnado.

Ofrece educación desde los 2 años hasta la universidad, siguiendo el Sistema Educativo Español y los programas del Bachillerato Internacional (IB).

El Colegio Internacional Aravaca, fundado en 2008, es una institución educativa bilingüe, privada, mixta y laica, que se destaca por su enfoque integral y de excelencia. Abarcando todos los niveles educativos desde los 2 años hasta la universidad, el colegio sigue el Sistema Educativo Español y está reconocido como Colegio del Mundo del IB, lo que le permite implementar los programas PEP (Primaria), PAI (Secundaria) y el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB).

Como parte del grupo International Schools Partnership (ISP), el colegio ofrece a sus estudiantes oportunidades internacionales únicas, desde intercambios hasta competiciones académicas globales. La pertenencia a ISP también favorece la innovación continua en su pedagogía y el mejoramiento continuo de sus instalaciones.

Actualmente cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos la certificación WASC (Western Association of Schools and Colleges), que avala no solo su excelencia académica y su conciencia digital, sino también su firme compromiso con la participación activa de las familias en la vida diaria del colegio y con el bienestar emocional del alumnado. Del colegio destacan especialmente sus programas de adaptación y acompañamiento a nuevas familias, incluidas las internacionales, y sus acciones frente al acoso escolar (bullying).

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 709

Profesores: 67