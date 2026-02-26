La innovación educativa es clave, destacando la incorporación de una Doctora en neurociencia y el proyecto infantil "Archipiélago de la Infancia" como referencia internacional.

Fue el primer centro de Canarias en ofrecer el Bachillerato Internacional, permitiendo a los alumnos obtener una doble titulación española e internacional.

Ofrece un modelo educativo trilingüe, con énfasis en el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo.

El Colegio Heidelberg cuenta con más de 50 años de experiencia y es referente en excelencia académica, innovación pedagógica y formación integral.

El Colegio Heidelberg es una institución educativa con más de 50 años de trayectoria, consolidada como un referente en excelencia académica, innovación pedagógica y formación integral. Desde sus inicios, su modelo educativo integral se enfoca en estos pilares: ofrecer una educación trilingüe, rigurosa y de calidad, con proyección internacional, situando siempre al alumno en el centro del proceso de aprendizaje.

La metodología del Colegio Heidelberg se basa en un aprendizaje activo y significativo. El aula se transforma en un espacio de pensamiento, colaboración y acción donde los alumnos investigan, experimentan, formulan hipótesis, se equivocan y construyen conocimiento. Más allá de la transmisión de contenidos, el colegio impulsa el desarrollo de competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Una de sus grandes fortalezas es su sólido proyecto trilingüe.

El Colegio Heidelberg fue, además, el primer centro de Canarias en ofrecer el Bachillerato Internacional. Esta formación, exigente y reconocida mundialmente, permite a los alumnos obtener una doble titulación —española e internacional— y acceder a universidades de prestigio tanto en España como en el extranjero.

La dimensión internacional del proyecto educativo amplía horizontes y fomenta una mentalidad abierta y global. Cuenta con el Programa de Años Intermedios en Secundaria y está en proceso para implementar el Programa de Escuelas Primarias (PEP).

La innovación educativa forma parte de la identidad del Colegio Heidelberg, un ejemplo significativo ha sido la incorporación de una Doctora en neurociencia al equipo, para avalar con rigor científico la propuesta del centro, y el proyecto de Educación Infantil “Archipiélago de la Infancia”, una propuesta de referencia internacional que apuesta por una mirada respetuosa, creativa y centrada en el niño. Iniciativas como esta evidencian el compromiso del centro con la mejora continua y la actualización permanente de su modelo pedagógico.

Tipo: Privado, Laico, Bachillerato Internacional

Formación: Educación Infantil (desde los 2 años hasta los 5 años). Primaria, Secundaria y Bachillerato (con opción de Bachillerato Internacional).

Alumnos: 912

Profesores: 85