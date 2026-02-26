El colegio destaca por su 100% de aprobados en la EvAU y notas medias superiores a la media mundial en el Programa del Diploma IB.

La dimensión internacional es clave, siendo Colegio del Mundo IB y trabajando con programas PYP y PD, que sitúan al alumno en el centro del aprendizaje.

El centro ha ampliado sus instalaciones y consolida un entorno moderno con metodologías educativas innovadoras y un proyecto basado en la excelencia académica y el humanismo cristiano.

El Colegio CEU San Pablo de Valencia es un centro privado y bilingüe con más de cinco décadas de trayectoria educativa que, desde el curso actual, ofrece un itinerario completo desde el primer ciclo de Educación Infantil (0 años) hasta Bachillerato. Esta ampliación refuerza su proyecto de continuidad educativa, que incluye Bachillerato Nacional, Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) y Bachillerato Dual Americano. El centro ha incorporado además nuevas instalaciones, consolidando un entorno moderno y alineado con las metodologías educativas actuales.

El proyecto educativo del colegio se apoya en un modelo de excelencia académica inspirado en el humanismo cristiano, en el que conviven el rigor académico, la innovación pedagógica y la proyección internacional. La convivencia, el acompañamiento personalizado del alumno y una relación cercana y constante con las familias forman parte esencial de este enfoque, entendido como un proceso educativo compartido.

La dimensión internacional constituye otro de los pilares del colegio. Como Colegio del Mundo IB, imparte el Programa de la Escuela Primaria (PYP) y el Programa del Diploma (PD) en Bachillerato, integrando metodologías basadas en la indagación y la reflexión. Este enfoque sitúa al alumno como protagonista de su aprendizaje y al docente como guía y referente académico.

Además, los resultados académicos avalan el modelo del centro. El Colegio CEU San Pablo Valencia mantiene un histórico del 100 % de aprobados en la EvAU, con una nota media de acceso a la universidad de 7,3 sobre 10 en la convocatoria de junio. En el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, los resultados superan la media mundial, alcanzando una nota media equivalente de 7,85 sobre 10, acreditada por la UNED.

Tipo: Centro privado, mixto y confesional católico

Formación: Educación Infantil (primer ciclo desde 0 años en inglés y segundo ciclo PYP-IB, Bilingüe), Primaria PYP (IB, Bilingüe), Secundaria (programa Crescere, Bilingüe), Bachillerato Nacional e Internacional (IB) y Bachillerato Dual.

Alumnos: 1.400

Profesores: 105