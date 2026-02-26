Es el único centro en Aragón examinador oficial del Goethe-Institut y del Deutsches Sprachdiplom II, permitiendo a los alumnos certificar altos niveles de alemán e inglés.

El centro integra el alemán como lengua cotidiana desde las primeras etapas y añade inglés a partir de 1.º de Primaria, promoviendo un modelo educativo trilingüe.

El Colegio Alemán de Zaragoza celebra 70 años como referente de educación alemana en Aragón, ofreciendo enseñanza desde los seis meses hasta 2.º de Bachillerato.

El Colegio Alemán de Zaragoza cumple setenta años de trayectoria educativa como referente de la educación alemana en Aragón. Su proyecto educativo acompaña al alumnado desde los seis meses hasta 2.º de Bachillerato, en un entorno seguro, cuidado y estimulante. Desde las primeras etapas, el alemán se integra de forma natural en la vida escolar como lengua de comunicación cotidiana y, a partir de 1o de Primaria, con la incorporación del inglés, el centro ofrece un modelo educativo trilingüe, reforzado por una idea que define su propuesta: “German makes English easy”.

El centro apuesta por una educación integral, exigente y cercana, con acompañamiento personalizado en cada etapa. La formación se completa con una amplia oferta de actividades extraescolares en música, deporte, arte y comunicación. Las convivencias, los intercambios y las experiencias internacionales, junto con el voluntariado y las prácticas laborales en Berlín a partir de los 16 años, preparan al alumnado para un mundo global.

Además, el colegio es centro preparador de Cambridge y el único centro examinador oficial del Goethe-Institut en Aragón, lo que permite a sus estudiantes alcanzar niveles certificados de C1 y C2 en alemán e inglés. El Colegio es el único Centro preparador y examinador del Deutsches Sprachdiplom II (DSD-II) en Aragón. Este diploma oficial del gobierno alemán certifica un nivel avanzado de alemán (B2/C1 del MCER), necesario para acceder a universidades en Alemania.

Tipo: Privado, mixto

Formación: Escuela Infantil, Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Bachillerato Dual

Alumnos: 542

Profesores: 60