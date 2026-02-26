King’s College Murcia

King’s College School Murcia se ha consolidado como uno de los proyectos educativos internacionales más singulares del sureste de España y un referente dentro de la red global de King’s Group e Inspired Education. Desde su fundación en 2007, el colegio ha evolucionado hasta convertirse en un entorno integral que acompaña al alumnado desde los 12 meses —a partir de septiembre de 2026 ampliando oficialmente su etapa de Educación Infantil desde esta edad— hasta los 18 años. Con 506 alumnos, 64 profesores y más de 30 nacionalidades, ofrece una experiencia verdaderamente internacional en un entorno cercano, exigente y orientado a formar alumnos preparados para el mundo.

El colegio imparte el sistema educativo británico desde Infantil hasta Secundaria, culminando con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, impartido íntegramente en inglés y con opción de Diploma Bilingüe. Desde el curso 2024–2025, amplía su oferta con A-Levels, consolidándose como uno de los pocos centros en la Región de Murcia que ofrecen dos rutas diferenciadas y prestigiosas de acceso a la universidad. Los resultados académicos reflejan la solidez del proyecto, con promociones que acceden con éxito a universidades de referencia en España, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y otros destinos internacionales, en áreas como medicina, ingeniería, negocios, arquitectura y ciencias sociales.

El modelo educativo, basado en el English National Curriculum, prioriza el aprendizaje individualizado, la experimentación y el enfoque multidisciplinar en un entorno plenamente anglosajón. La calidad del centro ha sido reconocida por Penta International, organismo inspector acreditado por el Gobierno Británico, que lo calificó como “Sobresaliente” en todas las categorías evaluadas, destacando el alto nivel académico, el liderazgo sólido y el comportamiento ejemplar del alumnado. Este reconocimiento refuerza su posicionamiento como colegio británico de referencia en la región.

La innovación académica y tecnológica es parte esencial de su propuesta. El colegio integra Inspired AI para personalizar el aprendizaje y utiliza entornos digitales basados en Chromebooks y Google Classroom, dotando a los estudiantes de competencias digitales clave. En Educación Infantil, inspirada en la filosofía Reggio Emilia, el aprendizaje se desarrolla a través del juego, la exploración y la creatividad en un entorno seguro y estimulante, reforzando la autonomía y el pensamiento crítico desde edades tempranas. Más de 30 actividades extraescolares, programas de buceo, robótica avanzada, artes escénicas, música instrumental, deporte competitivo, viajes educativos internacionales e intercambios dentro de la red Inspired completan una experiencia formativa que va más allá del aula y prepara a cada alumno para ser verdaderamente “world ready”.

Tipo: Privado, internacional, laico, mixto y británico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 506

Profesores: Más de 65