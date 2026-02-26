Colegio Internacional SEK Catalunya (Barcelona)
Dispone también del programa SEK International Sport Academy, único en España, que elabora programas personalizados para cada alumno deportista.
Las claves
SEK International School Catalunya es el primer colegio de Cataluña acreditado para impartir todos los programas del Bachillerato Internacional (IB) de los 3 a los 18 años.
El colegio cuenta con la acreditación NEASC, facilitando el acceso universitario, especialmente en Estados Unidos, y ha sido reconocido como Escola Verda, B Corp y centro de referencia de UNICEF.
Ofrece programas y proyectos internacionales como Stage en la NASA, STEM Racing, Duke of Edinburgh y espacios creativos, además de una Escuela de Música afiliada al Trinity College London.
Dispone de la SEK International Sport Academy, que elabora programas personalizados para estudiantes deportistas, permitiendo compaginar estudios y deporte de alto rendimiento.
SEK International School Catalunya es el primer colegio de Cataluña acreditado para impartir todos los programas del Bachillerato Internacional (IB) entre los 3 y los 18 años: Programa de la Escuela Primaria (PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI), Programa del Diploma (DP). Además, el colegio está en fase de autorización para, a partir del curso 26/27, impartir el Programa de Orientación Profesional (POP). Esta acreditación IB Continuum fortalece la coherencia educativa y facilita el tránsito de una etapa a la siguiente con una visión integral del aprendizaje.
El colegio también cuenta con la acreditación NEASC, que facilita el acceso de sus alumnos a diferentes universidades, especialmente en Estados Unidos, mediante la obtención del High School Diploma. Además, ha sido reconocido como Escola Verda, acreditado por B Corp y nombrado centro de referencia de UNICEF, lo que subraya su compromiso con la sostenibilidad y los valores sociales.
SEK-Catalunya innova continuamente en métodos de enseñanza y espacios de aprendizaje adaptados a entornos presenciales, virtuales e híbridos. Su propuesta educativa incluye programas y proyectos internacionales como el Stage en la NASA, STEM Racing, Duke of Edinburgh y espacios creativos como Maker Spaces. El centro también desarrolla iniciativas como la Escuela de Música afiliada al Trinity College London, el programa de arte dramático afiliado a ISTA Global Arts Learning y el prestigioso Duke of Edinburgh’s International Award para el desarrollo personal y de habilidades como el trabajo en equipo y el desafío personal.
SEK-Catalunya dispone también del programa SEK International Sport Academy, único en España, que elabora programas personalizados para cada alumno deportista, en base a sus necesidades académicas y deportivas, y les acompaña desde primaria hasta bachillerato para compaginar con éxito sus estudios con el deporte de alto rendimiento en disciplinas como golf, fútbol o ciclismo.
Tipo: Privado
Formación: Educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato (programas del Bachillerato Internacional).
Alumnos: 1.020
Profesores: 148