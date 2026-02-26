Colegio Base International School (Madrid)

Dispone de 710 alumnos y 72 profesores, y abarca desde Infantil hasta Bachillerato Internacional y Diploma Dual Americano.

Integra una formación multilingüe y los valores del Bachillerato Internacional (IB), preparando alumnos comunicadores, indagadores y comprometidos.

El colegio promueve el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje significativo mediante metodologías activas y experienciales.

Base International School en Madrid ofrece un modelo educativo internacional, integral y centrado en el alumno, con énfasis en el desarrollo académico, personal y social.

La enseñanza en Base International School se fundamenta en un modelo educativo internacional, integral y centrado en el alumno, que combina la excelencia académica con el desarrollo personal y social. A través de metodologías activas y experienciales, el colegio fomenta el pensamiento crítico, la capacidad de indagación, la autonomía y el aprendizaje significativo, situando al alumno como protagonista de su propio proceso educativo.

Como colegio internacional, Base International School ofrece una sólida formación multilingüe y una clara orientación global, integrando los valores y atributos del perfil del Bachillerato Internacional (IB), promoviendo alumnos comunicadores, indagadores, equilibrados, respetuosos, reflexivos y comprometidos con su entorno.

La propuesta educativa apuesta por una educación holística, que atiende tanto al desarrollo académico como al emocional y social, impulsando el talento individual, la creatividad y el sentido de responsabilidad. De este modo, los alumnos adquieren las competencias necesarias para afrontar con éxito los retos del futuro personal, universitario y profesional en un contexto internacional.

Tipo: Privado, internacional, mixto, liberal, no confesional, e independiente.

Formación: Infantil (De 1 a 6 años), Primaria (P.E.P* colegio solicitante), ESO (P.A.I.), Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional dentro del Programa Diploma de IB, además de ofrecer el Diploma Dual Americano.

Alumnos: 710

Profesores: 72