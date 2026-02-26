Colegio Hastings School (Madrid)

Las claves nuevo Generado con IA Hastings School es un colegio internacional británico privado en Madrid que ofrece educación desde los 2 hasta los 18 años. El centro imparte el currículo nacional inglés y, en los dos últimos años, elige entre el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional o A-Levels. Fundado en 1971, cuenta con seis campus y un equipo docente mayoritariamente británico, altamente cualificado y comprometido con el desarrollo integral de los alumnos. Sus estudiantes obtienen excelentes resultados académicos y acceden a universidades de prestigio mundial como Cambridge, Oxford, NYU y St. Andrews.

Hastings School es un colegio internacional británico privado en el centro de Madrid. Imparten el currículo nacional inglés desde los 2 hasta los 16 años y después ofrecen tanto el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional como A-Levels en los dos últimos años académicos.



El colegio fue fundado en 1971 y tiene una larga historia de éxito académico. Los alumnos obtienen excelentes resultados académicos y se gradúan en muchas de las mejores universidades de todo el mundo, incluyendo, en 2025, Cambridge, Oxford, St. Andrews, London School of Economics, ICADE, Duke University, Trinity College Dublin, Leiden, NYU.



Hastings School se compone de seis campus diferentes: tres en el distrito de Chamartín, cada uno a unos cinco minutos a pie del otro; y tres en Arturo Soria. Todos nuestros campus son fácilmente accesibles tanto en transporte público como a pie.



El factor más importante en la calidad de la educación de un niño son sus profesores. Cuentan con un equipo de profesores profesionales y altamente cualificados, procedentes en su mayoría del Reino Unido, que se comprometen a ayudar a los alumnos a desarrollar todo su potencial.



Quieren que los alumnos disfruten de la escuela, desarrollen su potencial académico y adquieran las habilidades y atributos que necesitarán en un mundo en el que muchos trabajos se automatizarán y en el que las cualidades claramente "humanas" (creatividad, curiosidad, colaboración, etc.) se valorarán por encima de todo. Por lo tanto, en Hastings diseñan explícitamente un enfoque de la educación para ayudar a los estudiantes a desarrollar estos atributos y salir preparados para afrontar la siguiente fase de su vida con confianza, preparándolos para el éxito en la escuela, la universidad y la vida más allá.