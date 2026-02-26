Highland Los Fresnos (Madrid)

Highlands School Los Fresnos es un colegio privado, católico y bilingüe que acompaña a alumnos desde los 4 meses hasta los 18 años en un proyecto educativo centrado en la excelencia académica, la formación integral y el acompañamiento personal. Ubicado en Boadilla del Monte, cuenta con más de 700 alumnos y 140 profesores y forma parte de la red internacional Regnum Christi, presente en más de 19 países con 174 colegios y 13 universidades, entre ellas la Universidad Francisco de Vitoria. Su modelo combina educación mixta en Infantil y Bachillerato con educación diferenciada en Primaria y Secundaria, ofreciendo un entorno exigente, cercano y altamente personalizado.

La innovación educativa es uno de los grandes ejes diferenciales del centro. Highlands School Los Fresnos es Microsoft Showcase School, reconocimiento que sitúa al colegio entre un grupo muy reducido de centros referentes a nivel nacional e internacional en transformación educativa. El alumnado aprende en un entorno digital Microsoft 365, con trabajo colaborativo, tareas personalizadas y certificaciones oficiales en competencias ofimáticas. Además, el colegio ha desarrollado proyectos pioneros como la evaluación competencial en Infantil apoyada en inteligencia artificial, programas STEAM, robótica educativa, realidad aumentada y metodologías activas basadas en la neurociencia, la indagación y el aprendizaje experiencial.

El proyecto se completa con una sólida formación internacional y un acompañamiento integral. El colegio es Cambridge International School y centro examinador de Oxford University, con un currículo bilingüe real (50 % inglés – 50 % español), un tercer idioma, francés, desde Primaria y programas de intercambio con destinos como Boston y Burdeos. En Bachillerato, el acompañamiento se intensifica mediante planes personalizados de trabajo, mentorías, orientación vocacional, work experience y preparación universitaria. Todo ello se apoya en una fuerte dimensión humana y social, con programas de educación emocional, bienestar digital, participación social y voluntariado. El alumno de Highlands School Los Fresnos se forma así como una persona competente, autónoma, con pensamiento crítico y comprometida con la sociedad.

Tipo: Privado, católico y bilingüe

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 807

Profesores: 140