Legamar International School (Madrid)

Fomenta la participación de las familias en el proyecto educativo a través de actividades como clases abiertas, desayunos con la dirección y eventos escolares.

El centro cuenta con un programa bilingüe español-inglés e incorpora un tercer idioma (francés o alemán) desde 1º de Primaria.

Ofrece un modelo educativo basado en el Bachillerato Internacional y el currículo nacional español, promoviendo la ética, el pensamiento crítico y la autonomía del alumno.

Legamar International School es un colegio privado y laico fundado en 1981 en la zona sur de Madrid, con un enfoque en la calidad educativa.

Legamar International School es una institución educativa de carácter privado y aconfesional que nació en 1981 con el compromiso de desarrollar un proyecto educativo de calidad en la zona Sur de Madrid. El modelo educativo persigue dotar a los alumnos de los conocimientos, competencias, disposiciones, comprensión, así como de los valores que son necesarios para poder tomar decisiones informadas sobre los aspectos importantes de sus vidas.

Por ello apoyan a los alumnos para que lleguen a desarrollar desde el punto de vista ético, social y académico, proporcionando un plan de estudios amplio y equilibrado, basado en los programas del Bachillerato Internacional (PEP, PAI y Diploma) y el currículo nacional español. Asimismo, pretenden que los estudiantes desarrollen una mente despierta e indagadora, el entusiasmo por aprender y la determinación para dar lo mejor de uno mismo, entendiendo los desafíos como oportunidad para el aprendizaje.

El colegio cuenta además con un sólido programa bilingüe español-inglés, que concibe el bilingüismo como la existencia de dos lenguas vehiculares en el centro y no como la mera impartición de algunas asignaturas en inglés, con el objetivo de certificar niveles bajo el marco común Europeo de referencia para las lenguas. Dada la importancia de las lenguas en Legamar, desde 1º de Primaria se incluye la enseñanza de un tercer idioma: francés o alemán.

Además, el centro impulsa proyectos innovadores para que las familias formen parte del proyecto educativo y así fomentar la comunicación abierta y cercana con el centro: clases abiertas a familias en todas las etapas, desayunos en familia con la dirección del centro, participación en actividades lectivas y deportivas, etc. Por otra parte, se realizan múltiples actividades dentro del proyecto educativo del centro: día del libro, cross solidario, día de las matemáticas, día de la familia etc.

Tipo: Laico, mixto, privado.

Formación: Infantil I y II, Primaria(PEP), ESO (PAI, 2025 año de pilotaje), Bachillerato (Español, Dual Americano, y Diploma IB).

Alumnos: 875

Profesores: 93 más 11 personas de apoyo