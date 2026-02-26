Forma parte de una red internacional de más de 500 colegios y ofrece doble titulación oficial, facilitando la movilidad y el acceso a universidades internacionales.

El Lycée Français International de Murcia (LFIM) es un centro educativo privado integrado en la red mundial de la Mlfmonde. Su proyecto pedagógico se basa en una inmersión lingüística trilingüe en francés, inglés y español desde los dos años. En este modelo, los idiomas no son solo materias, sino herramientas vehiculares para el aprendizaje y la convivencia.

El sistema combina el currículo del Ministerio de Educación Nacional francés con los contenidos esenciales de la cultura y lengua españolas, con el objetivo principal de formar alumnos con autonomía y capacidad de análisis crítico en un entorno multicultural.

El centro aplica una metodología de última generación, sustentada en la formación constante de su profesorado en sistemas de enseñanza pioneros. Este enfoque está orientado a que el estudiante desarrolle sus competencias a través de la experimentación y la resolución de problemas.

El colegio dispone, además, de programas específicos para el bienestar emocional, como su "Espacio Terapéutico" y protocolos de convivencia. Al formar parte de una red de más de 500 centros internacionales, facilita la movilidad de los estudiantes y ofrece una trayectoria académica que culmina con una doble titulación oficial, permitiendo el acceso a instituciones de educación superior en diversos sistemas universitarios internacionales.

Tipo: Privado.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 441

Profesores: 37