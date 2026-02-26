El colegio impulsa iniciativas STEAM en todas las etapas para fomentar vocaciones científicas y unir saber científico y humanístico, y cuenta con 2.100 alumnos y 190 profesores.

Ofrece enseñanza desde Infantil hasta Bachillerato, con enfoque en excelencia académica, innovación y educación en valores, bajo una visión cristiana.

Fundado en 2010 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el centro se basa en un modelo educativo propio que equilibra tradición, modernidad y formación humana.

El Colegio CEU San Pablo Sanchinarro desarrolla un proyecto educativo en el que los idiomas y la proyección internacional forman parte natural del día a día del aula. Una propuesta sólida y coherente que integra exigencia académica, innovación pedagógica y un acompañamiento cercano y personalizado del alumno, entendido siempre como persona en todas sus dimensiones.

El centro fue fundado en 2010 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, institución educativa con más de 90 años de historia y una reconocida trayectoria en la formación integral de la persona. Esta experiencia centenaria se traduce en un modelo educativo propio, con identidad clara, que combina tradición y modernidad, rigor intelectual y formación humana, y que sitúa al alumno en el centro del proceso educativo.

El Colegio CEU San Pablo Sanchinarro ofrece enseñanzas desde Educación Infantil hasta Bachillerato, desarrollando su proyecto educativo con un enfoque orientado a la excelencia académica y profesional, la innovación constante y la educación en valores y virtudes humanas, desde una visión cristiana del hombre y de la sociedad.

Además, el centro impulsa de manera progresiva iniciativas con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en todas las etapas educativas. Estas propuestas buscan despertar la vocación científica y tecnológica de los alumnos, integrando la dimensión científica y humanística del saber, característica esencial del modelo educativo CEU.

Tipo: Concertado en las etapas de Infantil, Primaria y ESO; privado en Bachillerato. Mixto. Confesional católico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Nacional e Internacional

Alumnos: 2100

Profesores: 190