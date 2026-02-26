Colegio Internacional SEK Santa Isabel (Madrid).

El centro utiliza la ciudad de Madrid como extensión del aula y ofrece continuidad educativa en otros colegios SEK y estancias internacionales en Irlanda y Francia.

Cuenta con un entorno internacional donde conviven alumnos de 30 nacionalidades y promueve metodologías activas que fomentan la curiosidad y el pensamiento crítico.

El colegio ofrece educación bilingüe en inglés y español, incorpora francés y alemán como tercer idioma y chino como actividad extraescolar.

SEK International School Santa Isabel es el único colegio del centro de Madrid autorizado para impartir el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional.

SEK International School Santa Isabel ofrece las etapas de Educación Infantil (3 a 6 años) y Educación Primaria (6 a 12 años) y es el único colegio del centro de Madrid autorizado para impartir el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB). Su proyecto educativo se basa en una atención personalizada, una educación bilingüe en inglés y español y un entorno internacional en el que conviven 30 nacionalidades, favoreciendo desde edades tempranas una mentalidad abierta y global.

El colegio imparte inglés y castellano como primera y segunda lengua, e incorpora francés y alemán como tercer idioma, además de chino como actividad extraescolar, reforzando así el aprendizaje de lenguas y la competencia comunicativa del alumnado. Todo ello se desarrolla a través de metodologías activas propias del IB, que fomentan la curiosidad, la indagación y el pensamiento crítico.

Ubicado en el Barrio de las Letras, en pleno centro histórico de Madrid, SEK-Santa Isabel convierte la ciudad en una extensión natural del aula. A través de los Learning Paths (rutas de aprendizaje), los alumnos aprenden en contextos reales, conectando los contenidos académicos con su entorno cultural, social y artístico, y enriqueciendo su experiencia educativa más allá del espacio escolar tradicional.

Tras finalizar la etapa de primaria, los estudiantes pueden continuar su formación en SEK-Ciudalcampo o SEK-El Castillo, donde cursan educación secundaria y bachillerato y pueden acceder a los programas del IB de continuidad: el Programa de los Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD). Además, tienen la oportunidad de realizar estancias académicas internacionales en los colegios SEK de Irlanda (SEK-Dublin) y Francia (SEK-Les Alpes), completando así un itinerario educativo plenamente internacional.

Tipo: Privado, aconfesional.

Formación: Educación infantil y primaria (programas tanto nacionales como del Bachillerato Internacional).

Alumnos: 329

Profesores: 40